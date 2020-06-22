Оценена стоимость отдыха на курортах России в июле 

Отдых на российских курортах в начале июля текущего года на фоне пандемии коронавируса оказался на 30 процентов дешевле, чем в аналогичный период прошлого года. Стоимость турпакетов оценили в аналитической службе Ассоциации туроператоров России

Согласно полученным данным, самый дешевый недельный тур на море — в Крым, Сочи, Анапу или Геленджик — с вылетом из Москвы 1-4 июля стоит в среднем от 13,9 до 18,8 тысячи рублей на двоих.

Кроме того, цены на семидневные экскурсионные туры, к примеру, на Байкал начинаются от 48,7 тысячи рублей для двоих туристов, в Калининград — от 20,9 тысячи рублей, на Алтай — от 31,8 тысячи рублей, а в Хакасию — от 72 тысяч рублей.

При этом в числе наиболее продаваемых на текущий момент туров по России по приморским направлениям на двоих — недельный полный пансион в трехзвездочных санаториях Ялты за 70 тысяч рублей и гостевых домах Анапы в среднем за 48 тысяч рублей, а также полупансион в трех— и четырехзвездочных отелях Сочи (71,7 тысячи рублей) и отдых в отелях Калининградской области в трехзвездочной категории с включенным завтраком (55,8 тысячи рублей).

17 июня сообщалось, что российские туристические компании зафиксировали резкий рост спроса отечественных путешественников на туры внутри страны после снятия ряда ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. В частности, россияне массово скупили путевки по таким четырем направлениям, как Сочи, Анапа, Калининград, Симферополь.

«Безопасный и контролируемый» запуск внутреннего туризма в России состоялся в начале июня. На первом этапе открываются санатории с медицинской лицензией. Также власти разрабатывают правила для дальнейшего открытия отелей, пляжей, курортов, круизов и других составляющих туристической отрасли. Полноценно туристический сезон откроется в России с 1 июля.