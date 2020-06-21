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Туристы рассказали, в каких условиях готовы сидеть на карантине в отеле 

Вечерняя Москва и ещё 2 3 часа назад
Туристы не согласны сидеть на карантине в отеле
Фото: Вечерняя Москва
Туристы рассказали, готовы ли они провести свой отпуск только в отеле без права покидать его территорию. О результатах исследования сервиса Туту.ру сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в опросе приняли участие 2700 человек. Выяснилось, что 64 процента респондентов не согласны провести отпуск, не выходя из гостиницы. Почти четверть опрошенных признались, что хотят хоть иногда ходить на море и смотреть местные достопримечательности.
Свыше 40 процентов туристов заявили, что такой отпуск им не нужен. По их мнению, намного лучше поехать с палаткой в лес или же в деревню. Остальные респонденты отметили, что они согласны провести отпуск в гостинице, однако с различными оговорками. Например, у отеля должны быть большая территория и бассейн. Некоторые путешественники высказались за систему «все включено» с безлимитным алкоголем.
Ранее стало известно, что большинство жителей России планируют возобновить поездки в июле. Известно, что наиболее популярными направлениями для путешествий оказались Симферополь, Минеральные Воды, Калининград, Сочи и Барселона.
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Новости путешествий , РИА Новости
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