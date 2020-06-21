«Россия» возобновит рейсы на российские курорты 

Авиакомпания "Россия" возобновит полеты по популярным туристическим направлениям РФ — в Анапу, Симферополь, Сочи, Калининград, говорится в сообщении компании.

"Авиакомпания "Россия" приступает к выполнению полетов на популярные курорты черноморского побережья и в Калининград. "Россия" совместно с партнером, туроператором "Библио-Глобус", предлагает обновленную программу полетов, переориентированную на внутренние перелеты, главным образом, — на популярные курорты черноморского побережья — в Анапу, Симферополь и Сочи, а также в Калининград", — говорится в сообщении.

Рейсы будут осуществляться на самолетах Boeing 737-800 и на одних из самых вместительных в парке отечественных авиакомпаний лайнерах Boeing 747.

Рейсы в Анапу будут выполняться из 14 городов — Москвы ( "Шереметьево" ), Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Казани, Нижнего Новгорода, Красноярска, Омска, Перми, Самары, Сургута, Тюмени, Уфы и Челябинска. Вылеты в Симферополь запланированы из 13 городов — Москвы ("Шереметьево"), Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Нижнего Новгорода, Омска, Перми, Самары, Сургута, Тюмени и Уфы.

В рамках планомерного снятия ограничений рейсы в Сочи запланированы из 12 городов — Москвы ("Шереметьево"), Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Перми, Самары, Тюмени, Уфы и Сургута. В конце июня авиакомпания "Россия" также приступит к осуществлению рейсов из Москвы ("Шереметьево"), Санкт-Петербурга и Екатеринбурга в Калининград.

"Авиакомпания ввела в действие обновленные меры эпидемиологической защиты пассажиров, регламентирующие порядок осуществления перевозок в условиях планомерного снятия ограничений авиасообщения. Правила, разработанные авиакомпанией на основании комплекса методических указаний Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация), направлены на предотвращение распространения вируса и скорейшее восстановление прежнего уровня мобильности пассажиров без дополнительных рисков для здоровья", — говорится в сообщении.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.