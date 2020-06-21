Выяснилось, как туристы будут путешествовать

Среди туристов провели опрос о том, как они будут путешествовать после пандемии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Biletix.

В онлайн-сервисе провели опрос, который показал, как пандемия изменила желание туристов путешествовать. Большинство людей ответили, что планируют возобновить поездки в конце 2020 года. Две трети из них отправятся отдыхать, каждый пятый поедет навещать родных, и только семь процентов поедут в командировку.

Глава Biletix Игорь Константинов отметил, что спрос на билеты растет быстрее, чем ожидали в сфере туризма.

"Объем продаж авиабилетов уже восстановился до 25 процентов от показателей аналогичного периода прошлого года, а железнодорожных билетов — до 23 процентов. При этом мы прогнозировали восстановление до 50 процентов от прошлогодних показателей только к концу года", — отметил Константинов.

Больше всего россиян планируют поехать в Сочи, Симферополь, Минеральные Воды, Барселона и Калининград.