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Туристы рассказали, как будут путешествовать после пандемии 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Выяснилось, как туристы будут путешествовать
Фото: depositphotos.com
Среди туристов провели опрос о том, как они будут путешествовать после пандемии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Biletix.
В онлайн-сервисе провели опрос, который показал, как пандемия изменила желание туристов путешествовать. Большинство людей ответили, что планируют возобновить поездки в конце 2020 года. Две трети из них отправятся отдыхать, каждый пятый поедет навещать родных, и только семь процентов поедут в командировку.
Глава Biletix Игорь Константинов отметил, что спрос на билеты растет быстрее, чем ожидали в сфере туризма.
"Объем продаж авиабилетов уже восстановился до 25 процентов от показателей аналогичного периода прошлого года, а железнодорожных билетов — до 23 процентов. При этом мы прогнозировали восстановление до 50 процентов от прошлогодних показателей только к концу года", — отметил Константинов.
Больше всего россиян планируют поехать в Сочи, Симферополь, Минеральные Воды, Барселона и Калининград.
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Новости путешествий , Игорь Константинов , РИА Новости
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