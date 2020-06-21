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Выяснилось, как пандемия повлияла на желание туристов путешествовать 

РИА Новости и ещё 3 4 часа назад
Как пандемия повлияла на желание путешествовать
Фото: РИА Новости
Эксперты выяснили, как пандемия повлияла на желание туристов путешествовать, сообщает Biletix.
Специалисты онлайн-сервиса провели исследование среди двух тысяч пользователей и выяснили, что 87 процентов намерены возобновить поездки во второй половине 2020 года. При этом две трети (65 процентов) из них готовы отправиться в отпуск, каждый пятый хотел бы навестить родных и близких, а семь процентов — планируют отправиться в командировку.
"Восстановление спроса на путешествия растет опережающими наши прогнозы темпами, — отмечает глава компании Игорь Константинов. — Объем продаж авиабилетов уже восстановился до 25 процентов от показателей аналогичного периода прошлого года, а железнодорожных билетов — до 23 процентов. При этом мы прогнозировали восстановление до 50 процентов от прошлогодних показателей только к концу года".
Пандемия оказала небольшое влияние на формат предполагаемых путешествий, следует из результатов опроса. 80 процентов респондентов сказали, что не намерены сокращать продолжительность поездки, а 90 процентов туристов в качестве наиболее комфортного транспорта выбрали бы самолет.
Самыми популярными направлениями для поездок во вторую половину года у клиентов сервиса стали Сочи, Симферополь, Минеральные Воды, Барселона и Калининград.
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Новости путешествий , Игорь Константинов
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