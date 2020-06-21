Названы причины отказа в выезде за границу

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Названы причины, по которым россиян не выпускают за границу 

Елизавета Назарова 1 час назад
Эксперты рассказали, в каких случаях россиян могут не выпустить за границу. Об этом сообщает "Прайм" со ссылкой на заведующего филиалом Московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолия Миронова.
Выезд из страны могут запретить судебные приставы из-за долгов или невыполненных требования неимущественного характера. Запрет на выезд может налагаться на людей определенных профессий. Так, за рубеж не выпускают военнослужащих и проходящих альтернативную гражданскую службу граждан, а также россиян, имеющих доступ к гостайне.
За границу не могут выезжать подозреваемые, обвиняемые или осужденные, не отбывшие или не исполнившие до конца наказание.
Некоторых туристов без обязательств перед страной также могут не выпустить. Например, если в документах они специально указали неверные данные. Чаще всего такое случается, если человек хочет скрыть свою личность, а это значит, что он принадлежит к категории невыездных лиц.
Есть некоторые сложности с выездом за границу несовершеннолетних. С собой у них должен быть заграничный паспорт и нотариальное заверение от родителей, в котором написано, что они отпускают своего ребенка в определеную страну на определенное количество дней.
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