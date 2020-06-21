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В США пассажира сняли с авиарейса из-за отказа надеть маску 

РИА Новости 3 часа назад
Пассажира сняли с рейса из-за отказа надеть маску
Фото: РИА Новости
В США пассажира сняли с авиарейса за нежелание надеть маску, сообщает Travel and Leisure.
Из-за пандемии коронавируса многие авиакомпания внесли изменения в правила для пассажиров. Большинство обязали всех лететь в маске и перчатках.
Брэндон Страка, летевший из Нью-Йорка в Даллас, отказался подчиниться инструкции и надеть защитную маску. Замечания экипажа на него не подействовали, и пассажир был снят с рейса. О своих приключениях он рассказал в соцсети.
Впоследствии он улетел другим рейсом авиперевозчика, но лишь после беседы с его представителями и обещания подчиниться новым правилам.
Представитель авиакомпании отметил, что маску могут не надевать дети и люди, у которых есть медицинские причины отказаться от нее. Страка заявил журналистам, что ему было неудобно лететь в маске, но медицинских подтверждений этому факту не представил.
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