Россиянам назвали причины отказа выезда за границу

Россиянам перечислили причины, по которым их могут не выпустить за границу. Об этом агентству «Прайм» рассказал заведующий филиалом Московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов

Так, запретить выезд из страны способны судебные приставы, если у гражданина есть долги или невыполненные требования неимущественного характера. Кроме того, такое решение может коснуться военнослужащих и проходящих альтернативную гражданскую службу граждан, а также россиян, имеющих доступ к гостайне.

Кроме того, не выпустить за рубеж могут путешественников, которые заведомо указали ложные сведения при оформлении выездных документов. В этом случае нарушителей оставят на родине принудительно. Запрещают выезжать из страны и подозреваемым, обвиняемым или осужденным, не отбывшим или не исполнившим до конца наказание.

Рассуждая о выезде из России несовершеннолетних, Миронов напомнил, что они должны иметь при себе, кроме паспорта, нотариально оформленное согласие родителей или опекунов на выезд с указанием срока выезда и государства, которое они намерены посетить.

При путешествии ребенка с одним из родителей лучше иметь при себе нотариальное согласие второго на поездку. «Однако и этого согласия может быть недостаточно, если второй родитель обратился в подразделение по вопросам миграции МВД и заявил о своем несогласии на выезд ребенка», — предупредил эксперт. По его словам, после этого пограничная служба не выпустит ребенка из страны.

Специалист добавил, что, согласно статье 67 «Закона об исполнительном производстве», ограничение на выезд за границу должника по алиментам на сумму более 10 тысяч рублей, а также тех, кто не возместил вред здоровью или имущественный вред на эту же сумму, является правом, а не обязанностью судебного пристава.