5 городов Крыма, которые древнее, чем вы думаете 

Города полуострова не раз становились свидетелями и участниками грандиозных исторических событий. Многие из них появились задолго до возникновения Руси. Старинные крымские города — в подборке «Рамблера».

Керчь

В древности — Пантикапей, был основан греческими колонистами из Милета в конце VII века до н. э. Пережил нашествие гуннов, позже стал частью Византии, был под валстью Хазарского каганата, Тмутараканского княжества, колоний генуэзцев и наконец Османской империи. Во второй половине XVIII века отошел Российской империи.

Феодосия

Город был основан в VI век до н. э. также греческими колонистами из Милета. После нашествия гуннов здесь жили аланы. Позже город оказался под властью Византии, а потом стал колонией генуэцев и получил название Каффа. В османский период город стал известен как крупнейший рынок рабов на побережье Черного моря. Здесь крымские татары торговали пленниками, захваченными на Руси и в Польше.

Евпатория

Древнее название — Керкинитида. Город был основан греками в V веке до н.э. В середине II века до н. э. его захватили скифы, позже их сменили гунны. Когда Крымское ханство стало вассалом Османской империи, турки возвели крепость Гезлёв, которую русские называли Козлов. После присоединения Крыма Екатериной II город переименовали в честь понтийского царя Митридата VI Евпатора.

Судак

Древняя Сугдея была основана в 212 году н.э. как крепость Боспорского государства. Несмотря на покровительство Византии, город разоряли сельджуки, а позже войска Золотой Орды. Потом Судак перешел под управление генуэзцев, но в конце концов здесь воцарились османы. В 1783 году Судак вместе со всем Крымом стал частью Российской империи.

Алушта

Крепость Алустон был возведена по приказу императора Юстиниана I в VI веке. Позже Византия уступила город генуэзцам, которые называли его Луста. Во времена владычества османов Алушта стала обычным приморским селением. Но именно здесь высадились турки, чтобы дать бой русским войскам и проиграли.