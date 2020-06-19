Россиянам раскрыли способ сэкономить на поездках

По словам Горина, цены у туристических агентств зачастую ниже тех, что человек может найти самостоятельно, поскольку операторы располагают информацией о выгодных предложениях, а также предлагают перелеты на чартерных рейсах.

«Стоимость тура в Краснодарский край или Крым в среднем составляет 20-25 тысяч рублей на человека с перелетом. Есть операторы, которые предлагают даже дешевле»,

— сказал вице-президент АТОР.

Он добавил, что в июне еще действуют скидки от авиакомпаний до 50 процентов. В это время самолеты еще не загружены, а гостиницы курортных городов «только начинают продавать места».

Ранее в АТОР спрогнозировали сроки роста цен на авиабилеты в России. Стоимость перевозок по стране начнет повышаться в конце июня, международных перелетов — с 15 июля, то есть, с предполагаемого времени открытия границ.