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Россиянам раскрыли способ сэкономить деньги на поездках в 2020 году 

Lenta.ru 1 час назад
Россиянам раскрыли способ сэкономить на поездках
Фото: Lenta.ru
Россиянам посоветовали обращаться к туроператорам, чтобы потратить меньше средств на поездки летом 2020 года. Такой способ сэкономить раскрыл вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в эфире телеканала «Россия-1».
По словам Горина, цены у туристических агентств зачастую ниже тех, что человек может найти самостоятельно, поскольку операторы располагают информацией о выгодных предложениях, а также предлагают перелеты на чартерных рейсах.
«Стоимость тура в Краснодарский край или Крым в среднем составляет 20-25 тысяч рублей на человека с перелетом. Есть операторы, которые предлагают даже дешевле»,
— сказал вице-президент АТОР.
Он добавил, что в июне еще действуют скидки от авиакомпаний до 50 процентов. В это время самолеты еще не загружены, а гостиницы курортных городов «только начинают продавать места».
Ранее в АТОР спрогнозировали сроки роста цен на авиабилеты в России. Стоимость перевозок по стране начнет повышаться в конце июня, международных перелетов — с 15 июля, то есть, с предполагаемого времени открытия границ.
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Новости путешествий , Дмитрий Горин , Ассоциация туроператоров России
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