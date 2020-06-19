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В Испании рассказали, как будут встречать туристов 

Анастасия Иванова 33 минуты назад
В Испании рассказали, как будут встречать туристов
Фото: depositphotos.com
Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья рассказал, что будет ждать приезжающих в страну туристов после открытия границ. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам министра, в Испании будут проводить тройной предварительный контроль всех приезжающих. Для этого привлекут около 700 специалистов.
"С воскресенья будет достаточно персонала, чтобы все путешественники в нашу страну проходили три предварительных контроля: первый — проверка документов, (человек) должен предоставить данные, где будет находиться в стране, а также пережил ли он эпидемию и в каких условиях, проверку температуры и визуальный контроль. Если одна из этих трех предварительных проверок не будет пройдена, то он должен будет пройти медицинский осмотр", — заявил Сальвадор Илья.
С 21 июня Испания откроет границы для всех стран Шенгена, кроме Португалии, а с 1 июля планируют начать принимать туристов из третьих стран.
Ранее "Рамблер" сообщал, что туристка впечатлилась отдыхом в отеле после пандемии.
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