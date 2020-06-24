Лучшие курорты СССР, куда было тяжело попасть 

Из-за пандемии коронавируса большинство людей этим летом лишились поездок за бугор. Россияне очень страдают, что не могут поехать в отпуск за границу, но не унывают и рассматривают отечественные курорты. «Рамблер» рассказывает про лучшие курорты СССР, куда попасть из-за ажиотажа было очень тяжело.

Гагра

Не зря в этом году российские туристы начали скупать путевки в Абхазию. Сразу же после установления советской власти Гагру назвали курортом общегосударственного значения, а Абхазии стала центром туризма в Союзе. Большое количество санаториев, целебные источники, тёплый климат и, конечно же, море привлекали туристов со всех республик. После ВОВ на курорте отстроили большое количество санаториев, пансионатов и домов отдыха для туристов. Даже Сталин отстроил себе дачу на побережье недалеко от Гагры. Во времена СССР город считался престижным курортом, куда надо было бронировать путевки задолго до приезда. Сейчас место все еще пользуется популярностью у путешественников из России.

Евпатория

Этот город считался главным детским курортом, где собирались в санаториях пионеры со всех республик. В Евпатории есть все для идеального лечебного курорта: лечебная грязь, целебные источники, морские и минеральные воды, а также целебные растения. Во времена СССР было очень тяжело отправить своего ребенка в санаторий Евпатории, так как для этого нужны были медицинские показания. Теперь на базе санаториев и пансионатов организовали отели, которые тоже предоставляют физиотерапевтические услуги. Евпатория славится своими пляжами, так как здесь — практически единственное место в Крыму, где редко бывают волны, а песчаное дно начинается у берега.

Кисловодск

Курорт входит в состав знаменитого туристического региона Минеральные воды. Согласно статистике, Кисловодск — второй по количеству здравниц после Сочи. Именно там расположен источник, откуда наливают лечебную воду «Нарзан». В Кисловодск нужно ехать исключительно в том случае, если вы хотите отдохнуть и полечиться. Несмотря на то, что выхода к морю у курорта нет, многие санатории предоставляют бассейны. Помимо санаториев, в Минеральных водах есть много достопримечательностей для туристов, любящих активный отдых.