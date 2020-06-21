Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Опасную достопримечательность спрятали от фанатов фильма 

Lenta.ru и ещё 7 2 часа назад
Автобус из фильма спрятали из-за гибели туристов
Фото: Lenta.ru
Власти американского штата Аляска убрали от туристов пустой старый автобус из известного фильма «В диких условиях». Он находился в отдаленном лесистом районе. В нем несколько месяцев подряд в 1992 году жил, а затем умер прототип главного героя фильма Кристофер Маккэндлесс. Об этом сообщил департамент природных ресурсов штата на своем сайте.
По словам чиновников, такая достопримечательность представляет собой смертельную опасность для туристов. Многие поклонники кинокартины, решившие добраться до культового автобуса, погибали или получали ранения. Куда отвезут автобус, пока неизвестно. Однако власти уже отправили его в «безопасное место», где он и будет дожидаться решения чиновников.
Фильм «В диких условиях» вышел на экраны в 2007 году. В нем рассказывается история молодого американца из богатой семьи, который отдал все свое имущество в пользу благотворительного фонда и отправился странствовать по стране. В надежде провести несколько месяцев в одиночестве, он поселился в небольшом заброшенном автобусе, который стоял на заросшем участке дороги. Спустя четыре месяца Маккэндлесс скончался в возрасте 24 лет. По официальной версии, он погиб от истощения (на момент вскрытия его вес составлял около 30 килограммов), однако многие склонны полагать, что он отравился ядовитым растением.
В 2019 году, пытаясь добраться до заброшенного автобуса, умерла 24-летняя звезда фильма «Брестская крепость» Вероника Никонова. На медовый месяц она отправилась со своим мужем на Аляску, чтобы повторить подвиг американца. Когда пара возвращалась, им пришлось пересекать реку Текланика. Актриса не смогла справиться с сильным течением и утонула.
Видео дня. Что ждет туристов на российских курортах
Последние новости
Рассчитан рейтинг Лукашенко Рассчитан рейтинг Лукашенко Путин объявил об отступлении эпидемии коронавируса в России Путин объявил об отступлении эпидемии коронавируса в России Представители Ефремова отказались от идеи заплатить семье Захарова Представители Ефремова отказались от идеи заплатить семье Захарова
Комментарии
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Таиланд не пустят бедных туристов
В Таиланд не пустят бедных туристов
Стюардесса назвала самую ужасную привычку пассажиров
Стюардесса назвала самую ужасную привычку пассажиров
Что творится на сочинских пляжах на самом деле
Что творится на сочинских пляжах на самом деле
Видео
Предсказано серьезное изменение цен на отдых в РФ
00:49
Предсказано серьезное изменение цен на отдых в РФ
Новости путешествий
Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию
00:29
Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию
Новости путешествий Другое
Для кого в июне откроется Турция
00:21
Для кого в июне откроется Турция
Новости путешествий
Москвичи ринулись на пляжи без масок
05:22
Москвичи ринулись на пляжи без масок
Новости путешествий
Эксперт пояснил, как попасть в отель неженатой паре
09:19
Эксперт пояснил, как попасть в отель неженатой паре
Новости путешествий
На видео попало «дыхание Эльбруса»
00:26
На видео попало «дыхание Эльбруса»
Новости путешествий
На видео сняли забитый битком пляж в Сочи
00:55
На видео сняли забитый битком пляж в Сочи
Новости путешествий
Названы причины отказа в выезде за границу
00:16
Названы причины отказа в выезде за границу
Новости путешествий
Что ждет туристов на российских курортах
03:39
Что ждет туристов на российских курортах
Новости путешествий
Обнародованы новые правила авиаперелетов
11:50
Обнародованы новые правила авиаперелетов
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение