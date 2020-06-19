Детали, выдающие русского туриста за границей

Многим приходилось сталкиваться с тем, что работники туристической отрасли за рубежом сразу определяли человека как русского. Если турист при этом не выдал себя русской речью, то это вызывает здравый интерес — по каким параметрам вычисляется страна, откуда прибыл человек. "Рамблер" объясняет, как это происходит в контексте нашего менталитета.

Пищевая пленка на чемодане

Обматывать свой багаж пищевой пленкой — прерогатива исключительно русского человека. Многие аэропорты мира предлагают за некоторую сумму защитить багаж материалом, а наши сограждане, желающие сэкономить, используют более бюджетные варианты.

Неестественные губы

Пухлые губы больше не являются трендом в мире, а даже наоборот вызывают антипатию. Россиянки, впрочем, до сих пор охотно отдают много денег, чтобы сделать себе большие губы, пухлость которых сразу же становится заметна со стороны.

В каблуках на экскурсию

Экскурсии могут быть разные, однако по большей части путешественникам придется довольно долго ходить. Русские барышни хотят быть красивыми всегда, поэтому легко могут выбрать неподходящую обувь для такого рода занятий.

Очки как обруч

Нередко можно заметить россиянок, которые носят очки, использующиеся не для защиты глаз, а в качестве обруча, придерживающего прическу. На Западе такой способ ношения очков исчез еще в 90-х годах, а в Азии вовсе не прижился.

Множество пакетов с собой

А у вас дома есть известный помощник по упаковке — пакет с пакетами? Так вот частичку этого истинно русского "ноу-хау" наши сограждане нередко берут с собой в багаже, чтобы заворачивать одежду, еду, мусор и прочее. Некоторые страны отказываются от использования полиэтилена, заменяя его бумагой. Поэтому, чтобы не выдать себя, используйте более экологичную упаковку.