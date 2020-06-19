Несмотря на финансовые проблемы весны и коронавирус, сезон отпусков все-таки стартовал. Россияне устремились в Краснодарский край и в Крым. Однако эксперты отмечают, что отдых на полуострове большинству желающих оказался не по карману — средняя стоимость находится в пределах от 40 до 60 тысяч рублей за тур. «Рамблер» выяснил, что думают россияне об отдыхе в Крыму. Орфография и пунктуация авторов сохранены.

Многие пользователи Сети предпочитают не связываться с сомнительным сервисом и отдыхать дикарями.

Volkulak: «Я как крымчанин могу сказать, что лучший отдых в Крыму — дикий отдых (горы, леса, моря). А барыги, которые и представления не имеют о качественном сервисе, пусть посидят на голодном пайке».

Polovets: «Я бы вообще советовал приезжать в Крым только с палатками, керченский полуостров северная часть, людей меньше, песок пляж или уже снять квартиру в Керчи/Щелкино».

Gatkiy: «В районе Керчи противный галечный пляж с тиной и грязной водой почти всегда. В Крыму есть нелюдные места, которые в сотни раз лучше».

Firearrow: «Я как не крымчанин могу сказать, что лучший отдых в Крыму — отдых у родственников».

При этом далеко не все местные готовы принять в этом году туристов.

Sadasfsdafsdafsa: «Я бы советовал не приезжать. Хотя бы в этом году. Пожалуйста. Летом такой ******начинается, задолбали в край уже».

С другой стороны, многие россияне также скептически относятся к местному южному сервису.

Georg22: «Проблема даже не в цене, а в том, что уровень сервиса часто этой цене не соответствует. А сейчас еще, наверняка, цены взвинтили с мыслью "все-равно граница закрыта — никуда не денутся". В такой ситуации вполне разумно годик без моря побыть, чем абы на что тратиться».

LeIIIiy: «Ментальность южан… Заносите деньги чемоданами за клоповник без воды и кормить мы будем задорога и с лопаты. Можно было бы сказать что это бизнес по-русски, но на Алтае я подобного не встречал, может везло (но слишком много "везло")».

Stenly96: «Был я в этом Крыму в прошлом году, все что не касается коммерсов ляпота, даже таксисты. Идешь в кафе/на экскурсию/заселяешься тебя ни во что не ставят, сдается ощущение что это они тебе одолжение делают, что услугу за твои деньги оказывают, а на закономерное возмущение слышишь везде „понаехали“.

Sabay6: „В Крым в отель, я вас умоляю! В Тайланде на островах я платил 800 рублей за ДОМИК! С кондиционером. Кухня была на улице. Но на островах такая атмосфера хорошая, что там просто хочется пожить спокойно. Отдохнуть. Никто не ходит по пляжу и не продаёт барахло. Русских не много. Рай. И пляжи есть! Байк 400 рублей сутки! Это цены на 2019 год. Июль. Остров Ко-Чанг“.

Altavsky6: „Тайланд… Я в Греции на Закинтосе снимал квартиру со всеми удобствами дешевле, чем у нас на Азовском море в Кирилловке берут за халупу без горячей воды“.

Крым сравнивают не только с зарубежными курортами, но и с российскими.

Helllios6: „Краснодар хотя бы полноценная Россия и там полноценно работают все блага цивилизации. В Крыму же уровень всех сервисов как 10 лет назад. В Крым можно только за природой ехать, с палатками например“.

Некоторые отмечают, что Крым их привлекает их с точки зрения культурного отдыха.

Brodiagastar6: „Море, пляж — это всё прекрасно, но я лично езжу в Крым за тем, чего нет в Краснодарском крае — смешение истории и фантастической природы. А это и крепости, пещерные города, дворцы, Севастопольские укрепления, музеи плюс — горы, ущелья, море, скалы — это то как раз везде есть, хоть и не везде так красиво. Крым и интересен подобной эклектикой, а не как очередной большой пляж“.

Кто-то продолжает мечтать о заграничном отпуске.

Kabashek: „Лучший отдых в Крыму — летом в Греции на островах, зимой в Тае“.

А кого-то перспектива отдыха дикарем не устраивает.

Wish01: „Дикий отдых я и у себя в Башкирии найду, леса, горы, водохранилища, а я хочу отдых в отеле с душем и туалетом“.

Bukipa: „Я не понимаю этих нытиков-филистеров. Сервис, отели. Мы с супругой были тем летом в Гурзуфе. Сняли маленький атмосферный двухэтажный домик практически на берегу. 1500 за двоих в сутки. Вышел — попил кофе на берегу и в море/горы“.

Excentr6: „Ноют не про отсутствие сервиса, а про то, что за эти же деньги сервис можно получить — если нельзя снизить цену, нужно повышать сервис. Мы в том году считали — вместе с дорогой и питанием — поездка в Крым на четверых из Москвы обходилась так же как Турция 4 звезды + плюс геморрой с поиском билетов“.

Некоторые россияне твердо намерены дождаться открытия заграничных курортов, чтобы отдохнуть с удовольствием.

Nickolaust: „Я принципиально не поеду ни в Крым, ни в Краснодарский край, лучше дома останусь, в гробу я видел цены и сервис, в России летаю только в Калининградскую область, а так лучше подожду открытия границ“.

Qwwwest: „За такие деньги, как просят в Крыму (а еще и сдерут больше прямо там) я два раза на Кипр скатаюсь и еще в Турцию хватит тещу отправить“.