Грузия надеется на открытие границы с Россией

Спецпредставитель премьер-министра Грузии по связям с РФ Зураб Абашидзе в разговоре с РИА Новости выразил надежду, что эпидемиологическая ситуация с COVID-19 даст возможность открыть сухопутную границу с Россией в ближайшее время.
"Открытие границы зависит от эпидемиологической ситуации. Надеюсь на то, что удастся открыть границу с Россией по возможности в ближайшее время", — заявил Абашидзе.
Пункт пропуска Казбеги — Верхний Ларс на грузинско-российской границе был закрыт 16 марта из-за пандемии коронавируса.