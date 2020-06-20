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Грузия надеется на открытие границы с Россией в ближайшее время 

РИА Новости и ещё 4 2 часа назад
Грузия надеется на открытие границы с Россией
Фото: depositphotos.com
Спецпредставитель премьер-министра Грузии по связям с РФ Зураб Абашидзе в разговоре с РИА Новости выразил надежду, что эпидемиологическая ситуация с COVID-19 даст возможность открыть сухопутную границу с Россией в ближайшее время.
"Открытие границы зависит от эпидемиологической ситуации. Надеюсь на то, что удастся открыть границу с Россией по возможности в ближайшее время", — заявил Абашидзе.
Пункт пропуска Казбеги — Верхний Ларс на грузинско-российской границе был закрыт 16 марта из-за пандемии коронавируса.
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Новости путешествий , Зураб Абашидзе , РИА Новости
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