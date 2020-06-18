Названы лучшие пляжи России для уединенного отдыха

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Список наиболее малоизвестных и безлюдных пляжей России для уединенного отдыха во время пандемии коронавируса приводит издание SM-News.

Первым номером идет Стеклянная бухта во Владивостоке, считающаяся примечательной благодаря наличию вместо песка разноцветной крошки из стеклянных осколков.

Второе место занимает озеро Джека Лондона в Магаданской области, у которого останавливаются туристы с палатками. Замыкает тройку лидеров пляж в поселке Кучугуры Темрюкского района.

"Там не найти шумных развлечений, популярных ночных баров, здесь есть лишь неглубокое теплое море, мягкий золотой песок и огромное количество зелени", — пишут авторы.

Кроме того, в список вошло побережье в поселке Дедеркой в Туапсинском районе и пляж "Посольский сор" на озере Байкал, где хорошо прогревается вода.