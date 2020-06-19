Россияне ринулись в поездки по стране налегке 

Российские туристы ринулись в поездки внутри страны налегке — в числе особо популярных у путешественников оказались безбагажные тарифы. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса для путешественников Biletix, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Согласно полученным данным, доля бронирований по таким тарифам весной текущего года выросла до 42 процентов. При этом средний чек туда-обратно по внутренним направлениям составил 5169 рублей.

Пассажиры с билетом по безбагажному тарифу, таким образом, могли сэкономить до 25 процентов — стоимость «обычного» перелета в среднем оценивается в 6936 рублей. В частности, наиболее популярными маршрутами для туристов безбагажных рейсов стали перелеты в Симферополь, Сочи, Анапа, Санкт-Петербург и Калининград.

Кроме того, стало известно, что россияне заинтересовались рейсами лоукост-авиакомпаний — доля их бронирований возросла с 19,4 до 24,1 процента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

17 июня сообщалось, что российские туристические компании зафиксировали резкий рост спроса отечественных путешественников на туры внутри страны после снятия ряда ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. В частности россияне массово скупили путевки по таким четырем направлениям, как Сочи, Анапа, Калининград, Симферополь.