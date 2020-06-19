Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россияне ринулись в поездки по стране налегке 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Россияне ринулись в поездки по стране налегке
Фото: Lenta.ru
Российские туристы ринулись в поездки внутри страны налегке — в числе особо популярных у путешественников оказались безбагажные тарифы. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса для путешественников Biletix, поступившие в редакцию «Ленты.ру».
Согласно полученным данным, доля бронирований по таким тарифам весной текущего года выросла до 42 процентов. При этом средний чек туда-обратно по внутренним направлениям составил 5169 рублей.
Пассажиры с билетом по безбагажному тарифу, таким образом, могли сэкономить до 25 процентов — стоимость «обычного» перелета в среднем оценивается в 6936 рублей. В частности, наиболее популярными маршрутами для туристов безбагажных рейсов стали перелеты в Симферополь, Сочи, Анапа, Санкт-Петербург и Калининград.
Кроме того, стало известно, что россияне заинтересовались рейсами лоукост-авиакомпаний — доля их бронирований возросла с 19,4 до 24,1 процента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
17 июня сообщалось, что российские туристические компании зафиксировали резкий рост спроса отечественных путешественников на туры внутри страны после снятия ряда ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. В частности россияне массово скупили путевки по таким четырем направлениям, как Сочи, Анапа, Калининград, Симферополь.
Видео дня. Москвичи ринулись на пляжи без масок
Последние новости
Названа причина смерти бывшего главы Чувашии Названа причина смерти бывшего главы Чувашии Путин назвал четырех предателей времен Второй мировой Путин назвал четырех предателей времен Второй мировой Дуров пообещал сохранить тайну личной переписки в Telegram Дуров пообещал сохранить тайну личной переписки в Telegram
Комментарии
Новости путешествий , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стюардесса назвала самую ужасную привычку пассажиров
Стюардесса назвала самую ужасную привычку пассажиров
Что творится на сочинских пляжах на самом деле
Что творится на сочинских пляжах на самом деле
Стало известно, когда россиян выпустят за границу
Стало известно, когда россиян выпустят за границу
Видео
Предсказано серьезное изменение цен на отдых в РФ
00:49
Предсказано серьезное изменение цен на отдых в РФ
Новости путешествий
Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию
00:29
Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию
Новости путешествий Другое
Для кого в июне откроется Турция
00:21
Для кого в июне откроется Турция
Новости путешествий
Москвичи ринулись на пляжи без масок
05:22
Москвичи ринулись на пляжи без масок
Новости путешествий
Эксперт пояснил, как попасть в отель неженатой паре
09:19
Эксперт пояснил, как попасть в отель неженатой паре
Новости путешествий
На видео попало «дыхание Эльбруса»
00:26
На видео попало «дыхание Эльбруса»
Новости путешествий
На видео сняли забитый битком пляж в Сочи
00:55
На видео сняли забитый битком пляж в Сочи
Новости путешествий
Что ждет туристов на российских курортах
03:39
Что ждет туристов на российских курортах
Новости путешествий
Обнародованы новые правила авиаперелетов
11:50
Обнародованы новые правила авиаперелетов
Новости путешествий
Какие документы нужны сейчас для выезда за границу
03:53
Какие документы нужны сейчас для выезда за границу
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение