Греция объявила дату начала выдачи виз россиянам

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Греческий визовый центр GVCW в Москве объявил точную дату возобновления приема документов и выдачи виз российским туристам. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Согласно поступившей информации, обратиться в визовый центр можно будет с 29 июня по предварительной записи. Прием будет вестись с 9:00 до 15:00, а выдача документов — с 16:00 до 18:00.

Отмечается, что посетителям предстоит соблюдать все положенные рекомендации по борьбе с распространением коронавируса: надевать средства индивидуальной защиты, проходить проверку температуры и поддерживать соцдистанцию. Оплату рекомендуется производить бесконтактно.

"На первом этапе визовый центр в Москве будет работать не на полную мощность, так как пока непонятно, когда будут сняты ограничения на выезд россиян за границу и въезд в Грецию" — уточнил гендиректор компании "Музенидис Трэвел" Александр Цандекиди в беседе с АТОР.

По его словам, греческая сторона ожидает возобновления туристических отношений с Россией в начале июля.