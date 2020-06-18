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Греция объявила точную дату начала выдачи виз россиянам 

Мария Сергеева 2 часа назад
Греция объявила дату начала выдачи виз россиянам
Фото: depositphotos.com
Греческий визовый центр GVCW в Москве объявил точную дату возобновления приема документов и выдачи виз российским туристам. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Согласно поступившей информации, обратиться в визовый центр можно будет с 29 июня по предварительной записи. Прием будет вестись с 9:00 до 15:00, а выдача документов — с 16:00 до 18:00.
Отмечается, что посетителям предстоит соблюдать все положенные рекомендации по борьбе с распространением коронавируса: надевать средства индивидуальной защиты, проходить проверку температуры и поддерживать соцдистанцию. Оплату рекомендуется производить бесконтактно.
"На первом этапе визовый центр в Москве будет работать не на полную мощность, так как пока непонятно, когда будут сняты ограничения на выезд россиян за границу и въезд в Грецию" — уточнил гендиректор компании "Музенидис Трэвел" Александр Цандекиди в беседе с АТОР.
По его словам, греческая сторона ожидает возобновления туристических отношений с Россией в начале июля.
Ранее "Рамблер" писал о том, когда россиян выпустят за границу.
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Новости путешествий , Александр Цандекиди
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