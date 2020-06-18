Петербуржцы возмутились понаехавшим москвичам

После отмены режима самоизоляции в столице москвичи, устав сидеть в своих квартирах, массово поехали в Санкт-Петербург. Путешественников привлекли разводные мосты, белые ночи и жаркая летняя погода.

Как выяснил "Рамблер", с 1 по 15 июня в Питер прилетели в два раза больше россиян, чем в первые две недели мая. Кроме того, на десять процентов увеличился спрос на поезда по данному направлению. Из всех приезжающих в Санкт-Петербург туристов, 15 процентов — это москвичи.

Помимо жажды путешествий, по которым соскучились жители столицы, туристов привлекают недорогие цены на билеты. Так, например, поездка на "Сапсане" из Москвы в Питер может обойтись туристам в районе двух тысяч рублей. Билет на самолет стоит примерно 1200 рублей.

Соцсети

Как пишет издание "Фонтанка.ру", резкий прирост туристов из Москвы заметили и в отелях. Номера бронируют спонтанно — день в день или за сутки. Размещение в гостиницах на фоне пандемии тоже подешевело по сравнению с ценами прошлого года.

Однако пандемия коронавируса еще не закончилась. Согласно данным на 18 июня, за последние сутки в столице было зафиксировано 1040 новых случаев COVID-19. Такая статистика волнует жителей Санкт-Петербурга, куда продолжают приезжать москвичи.