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Москвичи массово поехали в Питер 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Петербуржцы возмутились понаехавшим москвичам
Фото: depositphotos.com
После отмены режима самоизоляции в столице москвичи, устав сидеть в своих квартирах, массово поехали в Санкт-Петербург. Путешественников привлекли разводные мосты, белые ночи и жаркая летняя погода.
Как выяснил "Рамблер", с 1 по 15 июня в Питер прилетели в два раза больше россиян, чем в первые две недели мая. Кроме того, на десять процентов увеличился спрос на поезда по данному направлению. Из всех приезжающих в Санкт-Петербург туристов, 15 процентов — это москвичи.
Помимо жажды путешествий, по которым соскучились жители столицы, туристов привлекают недорогие цены на билеты. Так, например, поездка на "Сапсане" из Москвы в Питер может обойтись туристам в районе двух тысяч рублей. Билет на самолет стоит примерно 1200 рублей.
Соцсети
Как пишет издание "Фонтанка.ру", резкий прирост туристов из Москвы заметили и в отелях. Номера бронируют спонтанно — день в день или за сутки. Размещение в гостиницах на фоне пандемии тоже подешевело по сравнению с ценами прошлого года.
Однако пандемия коронавируса еще не закончилась. Согласно данным на 18 июня, за последние сутки в столице было зафиксировано 1040 новых случаев COVID-19. Такая статистика волнует жителей Санкт-Петербурга, куда продолжают приезжать москвичи.
"Хоть ковида московского привезут…", "Ждем всплеск?", "Откуда столько явно не местных лиц", — пишут петербуржцы.
Видео дня. Москвичи ринулись на пляжи без масок
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Новости путешествий , Фонтанка.Ру
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