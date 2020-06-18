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Богачи захотели сбежать в плавучие города 

Мария Сергеева 3 часа назад
Стало известно, куда захотели сбежать богачи в пандемию
Фото: Seasteading Institute
В связи с пандемией коронавируса богачи из Кремниевой долины обратили свое внимание на плавучие города. Миллиардеры хотят сбежать в такие населенные пункты ввиду того, что жизнь там представляется дешевле и безопаснее. Об этом сообщает The Telegraph.
Данный формат проживания называют систейдингом, когда автономные сообщества свободно перемещаются в открытом море вне юрисдикции какой-либо страны. Развитию плавучих городов поспособствовал удаленный формат работы.
По словам Пэтри Фридмана, основателя исследовательского центра Seasteading Institute, подобные сообщества помогут решить проблему перенаселенности и повышения уровня моря.
Обычно в плавучих городах не действуют "материковые" законы, а все правила прописываются на отдельном документе, который может быть изменен путем голосования жителей города. Примечательно, что такие общины также избавлены от налогов. В настоящее время Фридман ведет переговоры о постройке подобного комплекса, информации о месте пока не поступало.
Ранее "Рамблер" писал о том, что стюардесса назвала самую ужасную привычку пассажиров.
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