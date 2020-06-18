Стало известно, куда захотели сбежать богачи в пандемию

В связи с пандемией коронавируса богачи из Кремниевой долины обратили свое внимание на плавучие города. Миллиардеры хотят сбежать в такие населенные пункты ввиду того, что жизнь там представляется дешевле и безопаснее. Об этом сообщает The Telegraph.

Данный формат проживания называют систейдингом, когда автономные сообщества свободно перемещаются в открытом море вне юрисдикции какой-либо страны. Развитию плавучих городов поспособствовал удаленный формат работы.

По словам Пэтри Фридмана, основателя исследовательского центра Seasteading Institute, подобные сообщества помогут решить проблему перенаселенности и повышения уровня моря.

Обычно в плавучих городах не действуют "материковые" законы, а все правила прописываются на отдельном документе, который может быть изменен путем голосования жителей города. Примечательно, что такие общины также избавлены от налогов. В настоящее время Фридман ведет переговоры о постройке подобного комплекса, информации о месте пока не поступало.