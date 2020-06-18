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Выяснилось, когда на Кипре ждут российских туристов 

Мария Сергеева 4 часа назад
Выяснилось, когда на Кипре ждут российских туристов
Фото: depositphotos.com
На Кипре возобновлено авиасообщение с иностранными государствами с 9 июня. На полуострове пока ожидают туристов из 21 страны. Об этом сообщает АТОР.
Согласно полученной информации, туристический список разделен на две группы: А (18 стран) и В (3 страны). Первые могут прилететь на отдых после 20 июня без теста на коронавирус, от вторых требуется подтверждение отрицательного результата на COVID-19.
Что же касается России, то она вместе с Великобританией находится в третьей группе ©, в динамическом списке из 40 государств.
В настоящее время на Кипре внимательно следят за эпидемиологической обстановкой, по мере изменения которой власти полуострова переносят страны в ту или иную группу.
По словам министра туризма островного государства Савваса Пердиоса, Кипр в этом году не потерял рынки Великобритании и России, два основных игрока вернутся на туристическую карту, возможно, к концу сезона.
В данный момент Кипр ориентируется на туристические рынки Германии, Австрии, Швейцарии и стран Восточной Европы.
Ранее "Рамблер" писал о том, когда россиян выпустят за границу.
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