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Богачи захотели сбежать в плавучие города 

Lenta.ru 5 часов назад
Богачи захотели сбежать в плавучие города
Фото: Lenta.ru
На фоне пандемии коронавируса богачи из Кремниевой долины заинтересовались плавучими городами. Миллиардеры хотят сбежать туда, поскольку жизнь там будет дешевле и безопаснее. Об этом пишет The Telegraph.
Такой формат называют систейдингом — это автономные сообщества, которые свободно перемещаются в открытом море вне юрисдикции какой-либо страны. Развитию плавучих городов поспособствовала удаленка, когда сотруднику не нужно постоянно находиться в офисе, чтобы работать.
По мнению Пэтри Фридмана, бывшего «гуглера» и основателя исследовательского центра Seasteading Institute, подобные сообщества могут помочь решить проблемы с перенаселенностью или повышением уровня моря. Примечательно, что в Seasteading Institute, изучающий плавучие города, ранее инвестировал и Питер Тиль (PayPal), пишет Business Insider.
В таких общинах нет «материковых» законов, а все правила поведения прописываются в отдельном документе. Он может изменен путем голосования жителей города — решение остается за большинством. Поскольку плавучие города юридически не относятся к какому-либо государству, то также освобождаются и от налогов. В настоящее время Фридман ведет переговоры с застройщиками о возведении подобного поселения, место не раскрывается.
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Новости путешествий , Питер Тиль , PayPal , Daily Telegraph
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