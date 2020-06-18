Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как обнаружить клопов в отеле 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Как обнаружить клопов в отеле
Фото: depositphotos.com
В отелях, хостелах, снятых в аренду квартирах путешественников могут подстерегать опасности, незаметные с первого взгляда. Например, клопы. "Рамблер" рассказывает, как обнаружить насекомых в своем жилье.
Во всем мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, резко увеличилась численность клопов. Соседство с ними — это не только неприятно, но и опасно, так как насекомые являются переносчиками различных заболеваний.
Стоимость гостиницы, количество звезд и визуальная чистота не всегда гарантируют, что там нет клопов. Они очень маленькие (4-5 миллиметров) и ведут ночной образ жизни. Поэтому заметить клопов достаточно сложно, пока они кого-нибудь не покусают.
Первое, на что стоит обратить внимание при заселении в отель, — это кровать. Нужно тщательно осмотреть постельное белье и матрас. О наличии клопов в номере могут говорить остатки жизнедеятельности насекомых — их чешуйки и экскременты. Это маленькие черные крупинки и пятна. Еще клопы откладывают яйца. Но заметить их еще более проблематично: они маленькие и прозрачные. Кроме того, от насекомых могут оставаться капли крови.
Помимо кровати, стоит проверить диваны в жилье и другие поверхности. Если вы обнаружили клопов, вам обязаны предоставить новый номер. Однако, возможно, насекомые есть и в других апартаментах.
Укусы клопов красные, зудящие и идут в ряд. Если вам все же досталось от насекомых, нельзя чесать кожу. Нужно промыть укусы водой, обработать спиртом, нанести мазь от зуда и выпить лекарство от аллергии.
Видео дня. Москвичи ринулись на пляжи без масок
Комментарии
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стала известна дата открытия всех отелей Кубани
Стала известна дата открытия всех отелей Кубани
Греция объявила дату начала выдачи виз россиянам
Греция объявила дату начала выдачи виз россиянам
Отели в Краснодарском крае могут стать обсерваторами
Отели в Краснодарском крае могут стать обсерваторами
Видео
Предсказано серьезное изменение цен на отдых в РФ
00:49
Предсказано серьезное изменение цен на отдых в РФ
Новости путешествий
Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию
00:29
Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию
Новости путешествий Другое
Для кого в июне откроется Турция
00:21
Для кого в июне откроется Турция
Новости путешествий
Москвичи ринулись на пляжи без масок
05:22
Москвичи ринулись на пляжи без масок
Новости путешествий
Эксперт пояснил, как попасть в отель неженатой паре
09:19
Эксперт пояснил, как попасть в отель неженатой паре
Новости путешествий
На видео попало «дыхание Эльбруса»
00:26
На видео попало «дыхание Эльбруса»
Новости путешествий
На видео сняли забитый битком пляж в Сочи
00:55
На видео сняли забитый битком пляж в Сочи
Новости путешествий
Что ждет туристов на российских курортах
03:39
Что ждет туристов на российских курортах
Новости путешествий
Обнародованы новые правила авиаперелетов
11:50
Обнародованы новые правила авиаперелетов
Новости путешествий
Какие документы нужны сейчас для выезда за границу
03:53
Какие документы нужны сейчас для выезда за границу
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение