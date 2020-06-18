Как обнаружить клопов в отеле 

В отелях, хостелах, снятых в аренду квартирах путешественников могут подстерегать опасности, незаметные с первого взгляда. Например, клопы. "Рамблер" рассказывает, как обнаружить насекомых в своем жилье.

Во всем мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, резко увеличилась численность клопов. Соседство с ними — это не только неприятно, но и опасно, так как насекомые являются переносчиками различных заболеваний.

Стоимость гостиницы, количество звезд и визуальная чистота не всегда гарантируют, что там нет клопов. Они очень маленькие (4-5 миллиметров) и ведут ночной образ жизни. Поэтому заметить клопов достаточно сложно, пока они кого-нибудь не покусают.

Первое, на что стоит обратить внимание при заселении в отель, — это кровать. Нужно тщательно осмотреть постельное белье и матрас. О наличии клопов в номере могут говорить остатки жизнедеятельности насекомых — их чешуйки и экскременты. Это маленькие черные крупинки и пятна. Еще клопы откладывают яйца. Но заметить их еще более проблематично: они маленькие и прозрачные. Кроме того, от насекомых могут оставаться капли крови.

Помимо кровати, стоит проверить диваны в жилье и другие поверхности. Если вы обнаружили клопов, вам обязаны предоставить новый номер. Однако, возможно, насекомые есть и в других апартаментах.

Укусы клопов красные, зудящие и идут в ряд. Если вам все же досталось от насекомых, нельзя чесать кожу. Нужно промыть укусы водой, обработать спиртом, нанести мазь от зуда и выпить лекарство от аллергии.