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Летний отпуск в пандемию: что надо знать туристу 

Инвест-Форсайт 2 часа назад
Летний отпуск в пандемию: что надо знать туристу
Фото: Инвест-Форсайт
Из-за коронавируса российских туристов ждет нестандартный сезон отпусков — зарубежные курорты остаются пока вне доступа, а для путешествий по стране придется озаботиться соблюдением правил и норм Роспотребнадзора.
Однако есть и хорошие новости — как минимум этим летом все же можно будет куда-либо поехать на отдых. И хотя туристический сезон обещает стартовать лишь с 1 июля, уже в июне россияне отправились в путешествия. Обо всех нюансах летнего отдыха-2020 на пресс-конференции в ТАСС рассказала Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) .

Туристов стало в 10 раз меньше

Пока туристы не спешат отправляться в путешествия: по оценке АТОР, число бронирований в июне заметно меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Реальный оплачиваемый спрос раз в десять меньше, чем в аналогичный период прошлого года.
«Это объяснимо, никто не ждал никакого всплеска спроса. Половина регионов до сих пор закрыта на выезд, и даже когда мы говорим про Краснодарский край, режим карантина и самоизоляции здесь продлен до 21 июня», — напоминает Майя Ломидзе.
Пока желающих отправиться на отдых больше, чем тех, кто реально совершает покупки и направляется в путешествие. Однако на рынке есть заметное оживление от недели к неделе, число бронирований растет в 2–3 раза, сезон выходит на более-менее правильные обороты, отмечает эксперт.

Цены не растут

Пока туристы предпочитают путешествовать внутри своего региона, максимум выбираясь в соседние территории. Такой отдых уже является доступным и разрешенным. Здесь совершенно очевидно вырос объем бронирований на ближайшие даты, на июнь и даже август, отмечают в АТОР. Самыми активными остаются пока жители Москвы, Санкт-Петербурга и остальных городов-миллионников.
«Речь идет о бронировании гостевых домов, пансионатов, турбаз, санаториев, маленьких частных гостиниц. Бронируют Московскую область, Ленинградскую, также активность отмечается в тех регионах, где есть значимые водоемы: Волга, Ока, озера. Вокруг водоемов неплохая динамика бронирования», — отмечает Майя Ломидзе.
При этом цены на отдых пока остаются на уровне прошлого года. За исключением Московской области и черноморских курортов, средняя стоимость отдыха в регионах вдоль берегов рек и озер составляет 1500–2500 рублей в сутки, в большинстве случаев без завтрака.
«Это средняя цена более-менее комфортного размещения, хотя есть и турбазы с ценником от тысячи рублей на человека и меньше», — уточняет эксперт.

Справки это нетрудно

Пока туристов принимают санатории в Краснодарском и Ставропольском крае. Отдохнуть получится только при наличии трех справок: это выписка о состоянии здоровья от медучреждения (так называемая курсовка), справка об отсутствии вируса, выданная за 72 часа до отправления, и справка о санэпидокружении. Для гостиниц таких требований сегодня нет, отмечает Майя Ломидзе.
«Точно не будет нужна выписка о медицинском состоянии и справка о санэпидокружении, но что касается справки по COVID-19, у меня нет информации, возможно, она понадобится для гостиниц. Пока, насколько я знаю, ничего не нужно, гостиницы будут принимать туристов на обычных условиях», — говорит Майя Ломидзе.
Хотя ограничения в самом отеле, безусловно, будут, в том числе не проживающих совместно людей не будут подселять друг к другу, будут ограничения по перемещению по территории, по размещению в ресторанах и т.д.

Рост серой зоны

В условиях пандемии в выигрыше оказывается серый сегмент отрасли: это частники, которые не платят налоги и на которых не распространяются требования Роспотребнадзора по соблюдению социальной дистанции, правил дезинфекции и т.д. Пока активность в данном секторе никак не отслеживается.
«В случае с частным сектором этого нет, обнаружить его даже в лучшие годы было трудно, а сейчас у него явное конкурентное преимущество», — отмечает Майя Ломидзе.
Главным преимуществом здесь выступает цена, частный сектор остается более бюджетным способом провести летний отпуск, не оформляя требующиеся медицинские справки.
«Это те туристы, у которых нет опасений относительно возможного заболевания», — говорит Ломидзе.

Новый прорыв

Понятно, что самым желанным туристическим направлением внутри страны остается Черноморское побережье, по итогам года оно принимает более 20% всех путешествующих по России. В этом году ситуация может стать принципиально иной, а туристы отправятся на отдых в другие, ранее не самые популярные регионы страны, прежде всего из-за высокой стоимости авиабилетов. Речь идет о таких регионах, как Бурятия и Алтай, также прорывом сезона обещает стать Калининград.
«Распределение потоков может получиться благодаря запуску специальных чартерных программ при поддержке Федерального агентства по туризму. Это позволит удешевить поездки и открыть для них новые регионы», — отмечает Майя Ломидзе.
Так, стоимость тура в Калининград на неделю уже составляет от 10 до 17 тысяч рублей, включая перелет.

Куда полетят самолеты

Открытие авиасообщения будет происходить поэтапно, в первую очередь полеты возобновятся между соседними странами, это будут страны СНГ.
«Пока объявлено, что с 15 июля будет открыто сообщение с ближним зарубежьем. В каком объёме, какие будут работать перевозчики, какие будут требования, у меня пока данных нет. Это расширит возможности туристических поездок для наших граждан, при условии, что для выезда не будут введены ограничения», — говорит Майя Ломидзе.
Напомним, ранее премьер-министр России говорил, что вылететь за рубеж смогут россияне, отправляющиеся в поездку с целью учебы, лечения, решения семейных проблем, то есть при условии подтверждения цели поездки. Сроки открытия других стран пока не известны, хотя некоторые перевозчики уже продают билеты с вылетом после 1 августа. И нет ясности, будет ли возможен выезд за рубеж с целью именно туризма.
«Я думаю, что к 1 июля будет более внятная картина по условиям и регламентам перемещений за пределы России», — говорит Майя Ломидзе.
Она также напоминает, что сейчас прямых перелетов за рубеж нет.
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Новости путешествий , Майя Ломидзе , Ростуризм , Ассоциация туроператоров России , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС
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