В поездах возобновили работу вагоны-рестораны 

Вагоны-рестораны и вагоны-бистро в российских поездах дальнего следования возобновили свою работу после приостановки из-за пандемии коронавируса, сообщили в пресс-службе РЖД.
«В связи с постепенным снятием ограничений, действовавших в регионах России из-за эпидемиологической ситуации, вагоны-рестораны и вагоны-бистро в составах поездов дальнего следования, включая высокоскоростные «Сапсаны», снова открывают двери для посетителей. Обслуживание пассажиров в вагонах-ресторанах осуществляется с соблюдением всех рекомендованных мер безопасности», — говорится в сообщении.
Посетителям предоставляются антисептики для обработки рук. Не реже двух раз в день проводится дезинфекция вагонов-ресторанов. В таких вагонах также ведется постоянный мониторинг состояния здоровья персонала. Работники носят маски и перчатки. При этом пассажиры могут также заказать доставку блюд из вагона-ресторана к своему месту.
30 марта РЖД объявили, что закроют вагоны-рестораны в поездах дальнего следования и вагоны-бистро в «Сапсанах» из-за коронавируса и по предписанию главного санитарного врача по железнодорожному транспорту РФ. Вагоны продолжали работу на вынос еды с доставкой до места пассажира.