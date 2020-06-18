В поездах возобновили работу вагоны-рестораны 

Вагоны-рестораны и вагоны-бистро в российских поездах дальнего следования возобновили свою работу после приостановки из-за пандемии коронавируса, сообщили в пресс-службе РЖД.

«В связи с постепенным снятием ограничений, действовавших в регионах России из-за эпидемиологической ситуации, вагоны-рестораны и вагоны-бистро в составах поездов дальнего следования, включая высокоскоростные «Сапсаны», снова открывают двери для посетителей. Обслуживание пассажиров в вагонах-ресторанах осуществляется с соблюдением всех рекомендованных мер безопасности», — говорится в сообщении.

Посетителям предоставляются антисептики для обработки рук. Не реже двух раз в день проводится дезинфекция вагонов-ресторанов. В таких вагонах также ведется постоянный мониторинг состояния здоровья персонала. Работники носят маски и перчатки. При этом пассажиры могут также заказать доставку блюд из вагона-ресторана к своему месту.