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Греция объявила точную дату начала выдачи виз россиянам 

Lenta.ru и ещё 2 34 минуты назад
Греция объявила дату начала выдачи виз россиянам
Фото: Lenta.ru
Визовый центр Греции GVCW в Москве объявил точную дату начала работы — процесс приема документов и выдачи виз российским туристам, прерванный на фоне пандемии коронавируса, возобновится 29 июня. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Отмечается, что обращение в центр возможно исключительно по предварительной записи, прием путешественников и представителей туристических компаний будет вестись с 9:00 до 15:00, выдача документов — с 16:00 до 18:00. При этом перечень необходимых бумаг, сроки их рассмотрения и стоимость визы остались прежними.
В то же время заявителям предстоит соблюдать ряд новых требований безопасности, в частности, носить средства индивидуальной защиты, замерять при входе в здание температуру тела, а также поддерживать социальную дистанцию в полтора-два метра. Кроме того, оплату рекомендуется производить бесконтактным способом.
«На первом этапе визовый центр в Москве будет работать не на полную мощность, так как пока непонятно, когда будут сняты ограничения на выезд россиян за границу и въезд в Грецию», — указал гендиректор компании «Музенидис Трэвел» Александр Цандекиди в беседе с порталом Ассоциации туроператоров России.
По его словам, греческая сторона ожидает, что информация относительно взаимного открытия границ Греции и России появится в начале июля.
4 июня сообщалось, что власти Греции пообещали оплатить отдых туристов в случае выявления у них коронавирусной инфекции во время пребывания в стране. Предполагается, что греческое правительство покроет расходы иностранных граждан на лечение и размещение в больнице, если они сдадут тест на COVID-19 и их результаты окажутся положительными.
Согласно последним данным, в Греции зафиксировано 3 203 случая заражения COVID-19. При этом из больниц выписаны 1374 пациента, 187 носителей инфекции скончались.
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Новости путешествий , Александр Цандекиди , Ассоциация туроператоров России
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