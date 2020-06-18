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Опубликованы фото двухэтажных кресел самолетов для защиты от коронавируса 

Lenta.ru 12 часов назад
Опубликованы фото двухэтажных кресел самолетов
Фото: Zephyr Aerospace
В сети появились фотографии новых кресел самолетов, которые способы снизить риск распространения коронавирусной инфекции и максимально защитить пассажиров во время пандемии. Соответствующие снимки опубликовал CNN.
Проект под названием Zephyr Seat, в частности, предполагает размещение в салоне двухэтажных сидений — для их надстройки может быть использовано пространство верхних багажных полок. В условиях такой двухуровневой конфигурации авиакомпании смогут поддерживать ту же плотность кресел, что и в настоящее время.
Отмечается, что автором проекта стал дизайнер Джеффри О'Нил (Jeffrey O'Neill).
«Мы считаем, что в дальнейшем путешественники будут особенно нуждаться в уединении, и они будут готовы доплатить за это столько же, сколько заплатили бы за возможность комфортно поспать», — заявил он.
Известно, что идея находится на стадии разработки, продукту предстоит пройти тестирования на предмет безопасности.
5 июня была представлена новая конфигурация кресел для самолетов, которая помогает соблюдать требования социальной дистанции в процессе авиаперевозок во время пандемии коронавируса. Так, конструкция предполагает своеобразный вертикальный выступ-разделитель между креслами у иллюминатора и прохода вместо еще одного кресла посередине. Он помогает значительно увеличить расстояние между путешественниками.
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Новости путешествий , CNN
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