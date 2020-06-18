Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Поматросят и бросят? Как встретят русского туриста родные курорты 

ИА Regnum 2 часа назад
Уже 1 июля планируется запустить межрегиональные туристические поездки по стране, и одним из насущных вопросов является цена будущего отдыха. И пока в правительстве строят планы на развитие туризма, отрасли предрекают значительный рост цен — вплоть до 30% на отдых на российских курортах. Как совместить эти два прогноза, на массовость и на рост цен одновременно, обсуждает обозреватель ИА REGNUM Галина Смирнова.
Возможности внутреннего туризма в России весьма широки в теории и довольно ограничены на практике. Отсутствие инфраструктуры значительно снижает конкурентные преимущества России перед популярными заграничными курортами, а дороговизна отдыха на отечественных курортах еще больше усугубляет их положение. Карантинные ограничения, принятые в этом году, могли бы стать мощным стимулом для развития внутреннего туризма, однако вместо того, что приманить граждан хорошими ценами и удержать развитием инфраструктуры, их спешат предупредить: хотите отдохнуть — готовьтесь неслабо раскошелиться.
В таким условиях скорее стоит ожидать, что многие граждане предпочтут отложить турпоездку до лучших времен (читай — снятия ограничений на въезд в условную Турцию), и главный минус здесь даже не в том, что российские курорты вновь не доберут в текущем сезоне от отечественного пользователя. Основная, стратегическая проблема в том, что не делается ставка на удержание туриста, курорты готовы скорее урвать от гостя много и разово, чем «прикормить» его, чтобы он возвращался вновь и вновь. Вот и получается — что с одной стороны, «приходите, гости дорогие», а с другой — «урвать один сезон — а потом хоть потоп». Если при этом государство оказывает и проводит дополнительные меры поддержки туристической отрасли, то постоянная готовность операторов заряжать цены становится все более недальновидным поведением.
ИА Regnum: последние новости
В Краснодарском крае разрешена работа всех гостиниц В Краснодарском крае разрешена работа всех гостиниц Не только на море: куда москвичи покупают билеты после отмены карантина Не только на море: куда москвичи покупают билеты после отмены карантина В АТОР рассказали о необходимых справках при заселении в санатории В АТОР рассказали о необходимых справках при заселении в санатории
Комментарии 5
Новости путешествий , Видео , Галина Смирнова , ИА REGNUM
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что творится на сочинских пляжах на самом деле
Что творится на сочинских пляжах на самом деле
На видео сняли забитый битком пляж в Сочи
На видео сняли забитый битком пляж в Сочи
Стюардесса назвала самую ужасную привычку пассажиров
Стюардесса назвала самую ужасную привычку пассажиров
Видео
Предсказано серьезное изменение цен на отдых в РФ
00:49
Предсказано серьезное изменение цен на отдых в РФ
Новости путешествий
Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию
00:29
Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию
Новости путешествий Другое
Для кого в июне откроется Турция
00:21
Для кого в июне откроется Турция
Новости путешествий
Москвичи ринулись на пляжи без масок
05:22
Москвичи ринулись на пляжи без масок
Новости путешествий
Эксперт пояснил, как попасть в отель неженатой паре
09:19
Эксперт пояснил, как попасть в отель неженатой паре
Новости путешествий
На видео попало «дыхание Эльбруса»
00:26
На видео попало «дыхание Эльбруса»
Новости путешествий
На видео сняли забитый битком пляж в Сочи
00:55
На видео сняли забитый битком пляж в Сочи
Новости путешествий
Что ждет туристов на российских курортах
03:39
Что ждет туристов на российских курортах
Новости путешествий
Обнародованы новые правила авиаперелетов
11:50
Обнародованы новые правила авиаперелетов
Новости путешествий
Какие документы нужны сейчас для выезда за границу
03:53
Какие документы нужны сейчас для выезда за границу
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение