Уже 1 июля планируется запустить межрегиональные туристические поездки по стране, и одним из насущных вопросов является цена будущего отдыха. И пока в правительстве строят планы на развитие туризма, отрасли предрекают значительный рост цен — вплоть до 30% на отдых на российских курортах. Как совместить эти два прогноза, на массовость и на рост цен одновременно, обсуждает обозреватель ИА REGNUM Галина Смирнова

Возможности внутреннего туризма в России весьма широки в теории и довольно ограничены на практике. Отсутствие инфраструктуры значительно снижает конкурентные преимущества России перед популярными заграничными курортами, а дороговизна отдыха на отечественных курортах еще больше усугубляет их положение. Карантинные ограничения, принятые в этом году, могли бы стать мощным стимулом для развития внутреннего туризма, однако вместо того, что приманить граждан хорошими ценами и удержать развитием инфраструктуры, их спешат предупредить: хотите отдохнуть — готовьтесь неслабо раскошелиться.

В таким условиях скорее стоит ожидать, что многие граждане предпочтут отложить турпоездку до лучших времен (читай — снятия ограничений на въезд в условную Турцию), и главный минус здесь даже не в том, что российские курорты вновь не доберут в текущем сезоне от отечественного пользователя. Основная, стратегическая проблема в том, что не делается ставка на удержание туриста, курорты готовы скорее урвать от гостя много и разово, чем «прикормить» его, чтобы он возвращался вновь и вновь. Вот и получается — что с одной стороны, «приходите, гости дорогие», а с другой — «урвать один сезон — а потом хоть потоп». Если при этом государство оказывает и проводит дополнительные меры поддержки туристической отрасли, то постоянная готовность операторов заряжать цены становится все более недальновидным поведением.