Болгарии , которая считается популярным среди россиян курортом, передумали отменять для них туристические визы. О том, что решение о безвизовом режиме может приниматься только при участии всех государств Евросоюза , заявила министр иностранных дел страны Екатерина Захариева эфире телеканала bTV.

Кроме того, она отметила, что сейчас действуют инструкции выдавать многократные туристические визы, а также отмена платных виз для детей.

«Все возможное мы сделали. Мы — члены ЕС, где существует общая визовая политика. Мы не можем сами принять решение об отмене виз россиянам»,

— подчеркнула министр.

Уточняется, что в апреле министр туризма Болгарии Николина Ангелкова поддержала идею отмены виз для граждан России, уточнив, что «это особенно необходимо в отношении туристических виз». Перед этим с инициативой выступил Национальный совет по туризму страны.