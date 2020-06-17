В Болгарии
, которая считается популярным среди россиян курортом, передумали отменять для них туристические визы. О том, что решение о безвизовом режиме может приниматься только при участии всех государств Евросоюза
, заявила министр иностранных дел страны Екатерина Захариева
эфире телеканала bTV.
Кроме того, она отметила, что сейчас действуют инструкции выдавать многократные туристические визы, а также отмена платных виз для детей.
«Все возможное мы сделали. Мы — члены ЕС, где существует общая визовая политика. Мы не можем сами принять решение об отмене виз россиянам»,
Уточняется, что в апреле министр туризма Болгарии Николина Ангелкова поддержала идею отмены виз для граждан России, уточнив, что «это особенно необходимо в отношении туристических виз». Перед этим с инициативой выступил Национальный совет по туризму страны.
Ранее Болгария объявила о готовности принимать отдыхающих из разных стран без ограничений, введенных рядом государств на фоне пандемии коронавируса. Так, путешественников освободят от необходимости предъявлять результаты тестов на наличие инфекции и проходить карантин.