Отели в Краснодарском крае могут стать обсерваторами

Власти региона будут собирать информацию о том, в какой гостинице остановился турист. Сами же отели во время своей работы могут превратиться в обсерваторы, если в каком-нибудь санатории будет выявлен инфицированный COVID-19 отдыхающий.

В свою очередь эксперты сомневаются в необходимости такой меры, поскольку отельеры с такими условиями вряд ли согласятся. В то же время возникает вопрос о том, как и где будет проводиться тестирование на коронавирус и необходимо ли оно путешествующим транзитом через Краснодарский край. Следующее заявление Кондратьева по карантину ожидается 18 июня, в котором, возможно, будут разъясняться данные вопросы.