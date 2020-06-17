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Отели в Краснодарском крае могут стать обсерваторами

Мария Сергеева
2 часа назад
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В Краснодарском крае с 21 июня планируют отменить обязательный двухнедельный карантин. Остальные меры будут действовать в регионе по-прежнему: въезжающие должны сдать тест на коронавирус и пройти температурную проверку. О том, как при этом будут функционировать отели - в материале "Рамблера".
В интервью РБК губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что большинство предприятий санитарно-курортной отрасли уже возобновили свою работу.
Власти региона будут собирать информацию о том, в какой гостинице остановился турист. Сами же отели во время своей работы могут превратиться в обсерваторы, если в каком-нибудь санатории будет выявлен инфицированный COVID-19 отдыхающий.
В свою очередь эксперты сомневаются в необходимости такой меры, поскольку отельеры с такими условиями вряд ли согласятся. В то же время возникает вопрос о том, как и где будет проводиться тестирование на коронавирус и необходимо ли оно путешествующим транзитом через Краснодарский край. Следующее заявление Кондратьева по карантину ожидается 18 июня, в котором, возможно, будут разъясняться данные вопросы.
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Новости путешествий,Вениамин Кондратьев,РБК,Краснодарский Край
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