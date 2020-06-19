Раскрыта опасность купания в море 

Любители купаний в море чаще жалуются на появление респираторных и инфекционных заболеваний. Об этом говорится в исследовании британских ученых, опубликованном в журнале Water Research.

В 2014 и 2015 годах специалисты опросили более 2600 любителей отдыха на море в Англии и Уэльсе. Выяснилось, что 24 процента отдыхающих жаловались на симптомы респираторных инфекций, заболеваний глаз, ушей и кожи. Среди людей, опасающихся морских заплывов, лишь семь процентов респондентов сообщили о похожих симптомах.

В ходе исследования также было раскрыто, что риск возникновения ушных и кожных заболеваний у морских купальщиков выше в три и два раза соответственно по сравнению с теми, кто не привык отдыхать вблизи моря. При этом врачи не смогли точно подтвердить повышенный риск получения респираторных и желудочно-кишечных заболеваний у отдыхающих у моря.

В выводах исследования авторы заметили, что отдых у водоема приносит пользу как физическому, так и психическому здоровью. Однако медики посоветовали любителям морских прогулок и заплывов тщательно выбирать место для отдыха.

В этой связи ученые подчеркнули наличие повышенного риска получения инфекционных заболеваний среди людей, отдыхающих у загрязненных водоемов. «Чем больше вредных бактерий присутствует в воде, тем выше риск жалоб на боли в животе и диареи в будущем», — говорится в исследовании.