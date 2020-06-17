Спрогнозированы сроки допуска россиян на Кипр 

Путешественники из России могут вернуться на курорты Кипра ближе к концу текущего туристического сезона. Такие сроки обозначил министр туризма страны Саввас Пердиос, сообщается на портале Ассоциации туроператоров России

По его словам, в настоящее время россияне находятся в так называемом динамическом списке, и решение по их допуску на остров зависит от развития ситуации с распространением инфекции. При этом известно, что некоторые российские авиакомпании уже указали в расписании регулярные рейсы в Ларнаку из Москвы и Санкт-Петербурга с 1 августа.

Пердиос подчеркивает, что Россия, наравне с Великобританией, остается «столпом» въездного туризма, и именно на них будет сделана ставка до конца текущего года. На данный момент страна ориентирована на доступные туристические рынки Германии, Австрии, Швейцарии, стран Восточной Европы.

С 9 июня на Кипре возобновили прием самолетов из-за границы — на остров допускаются туристы из 21 страны, некоторые из них по приезде обязаны предъявить справки об отсутствии COVID-19. При этом разрешено будет прибытие рейсов только из тех стран, где зафиксирована благоприятная эпидемиологическая обстановка.

27 мая сообщалось, что власти Кипра пообещали оплатить отдых туристов в случае выявления у них коронавирусной инфекции во время пребывания на острове. Предполагается, что правительство республики покроет расходы иностранных граждан на питание, лечение и размещение в больнице, если они сдадут тест на COVID-19 и их результаты окажутся положительными.

Согласно последним данным, на Кипре зафиксировано 985 подтвержденных случаев COVID-19. При этом из больниц были выписаны 816 пациентов, 18 носителей инфекции скончались. Власти продлили запрет на коммерческие рейсы в страну и из нее почти до конца мая, от него освобождены только грузовые, вывозные и некоторые гуманитарные рейсы.