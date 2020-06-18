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Стала известна дата открытия всех отелей Кубани 

Lenta.ru и ещё 12 32 минуты назад
Все отели и объекты размещения на Кубани, работа которых была приостановлена из-за распространения коронавирусной инфекции, откроются 21 июня. Такую дату назвал глава региона Вениамин Кондратьев в ходе заседания оперативного штаба 18 июня. Об этом стало известно ТАСС.
Кондратьев отметил, что гостиницы возобновят свою работу с учетом требований Роспотребнадзора. Кроме того, он подчеркнул, что количество желающих приехать в регион растет, в связи с чем необходимо убрать дефицит номерного фонда.
Также глава Краснодарского края добавил, что у заселяющихся в отели постояльцев не будут требовать справки об отсутствии коронавируса.
Ранее стало известно, что с 21 июня в Краснодарском крае снимут карантинный режим, введенный из-за коронавируса, и вернутся к режиму повышенной готовности. По словам Вениамина Кондратьева, решение принято в связи с тем, что власти видят устойчивую тенденцию к снижению числа новых зараженных.
Ранее в июне глава региона рассказал о смягчении контроля за приезжающими в регион туристами. Так, с 21 июня туристы будут освобождены от двухнедельного карантина. При этом проверка температурного режима и сдача теста на коронавирус сохраняется.
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Новости путешествий , Видео , Вениамин Кондратьев , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС
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