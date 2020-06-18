Стала известна дата открытия всех отелей Кубани 

Все отели и объекты размещения на Кубани, работа которых была приостановлена из-за распространения коронавирусной инфекции, откроются 21 июня. Такую дату назвал глава региона Вениамин Кондратьев в ходе заседания оперативного штаба 18 июня. Об этом стало известно ТАСС.

Кондратьев отметил, что гостиницы возобновят свою работу с учетом требований Роспотребнадзора . Кроме того, он подчеркнул, что количество желающих приехать в регион растет, в связи с чем необходимо убрать дефицит номерного фонда.

Также глава Краснодарского края добавил, что у заселяющихся в отели постояльцев не будут требовать справки об отсутствии коронавируса.

Ранее стало известно, что с 21 июня в Краснодарском крае снимут карантинный режим, введенный из-за коронавируса, и вернутся к режиму повышенной готовности. По словам Вениамина Кондратьева, решение принято в связи с тем, что власти видят устойчивую тенденцию к снижению числа новых зараженных.

Ранее в июне глава региона рассказал о смягчении контроля за приезжающими в регион туристами. Так, с 21 июня туристы будут освобождены от двухнедельного карантина. При этом проверка температурного режима и сдача теста на коронавирус сохраняется.