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Эксперт пояснил, как попасть в отель неженатой паре 

Елена Красовская 2 часа назад
Смотрите видео и узнайте. будут ли всё-таки проверять наличие в паспортах штампа о браке у гостей, которые захотят поселиться в отелях России. О таком нововведении заговорили после выхода рекомендаций Роспотребнадзора по организации работ гостиниц в период после пандемии. Согласно этим рекомендациям в один номер могут поселить либо одного человека, либо семью. Означает ли это, что неженатые пары не смогут разместиться в одном номере, расскажет эксперт.
Ранее «Рамблер» сообщил, что стюардесса рассказала об опасном напитке, подаваемом на борту.
Новости путешествий , Видео , Роспотребнадзор
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