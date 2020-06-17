Зачем россиянам на самом деле ехать в Крым 

С 1 июля в Крыму открывается туристический сезон для всех россиян. К этому времени в регионе обещают подготовить инфраструктуру для отдыха, санатории, отели и гостевые дома. Местные жители, потерявшие два месяца курортного сезона, ждут гостей и составляют для них программы экскурсий и разнообразные маршруты. Крымчане рассказали «Ленте.ру», что делает полуостров таким желанным для туристов и почему туда стоит ехать.

«На стыке трех стихий»

Андрей Зайчиков, экскурсовод, блогер

Площадь Крыма составляет всего 26 тысяч квадратных метров. Это небольшой, но очень контрастный и богатый достопримечательностями кусочек земли: здесь есть и горы, и полупустыня, и гроты, и античные могилы, и средневековые крепости. Можно проехать всего два-три километра и заметить, как меняется и ландшафт и историческая составляющая местности.

Я родился в Коктебеле и очень люблю поселок и его окрестности. Живописную местность вокруг него называют «Киммерия Волошина», она располагается на стыке трех стихий: степей, ландшафтов вулканического массива Карадаг, извергавшегося более 150 миллионов лет назад, и акватории моря.

В Коктебеле когда-то жил самый неформальный поэт Серебряного века Максимилиан Волошин , и у него гостил весь свет русской культуры. Можно перечислить множество известных фамилий, взять только букву Б: Бальмонт, Белый, Блок, Бунин, Булгаков , Брюсов… И каждый из них — кто пером, кто кистью — оставил память о пребывании в коктебельской усадьбе поэта в российской литературе и живописи.

Карадаг, находящийся в окрестностях поселка, считается старейшим спящим вулканом в Европе. В его акватории последние несколько сотен лет наблюдают таинственного Карадагского змея, который когда-то вдохновил Михаила Булгакова на написание повести «Роковые яйца». Самой высокой точкой массива является гора Святая, получившая название из-за захоронения там святого Кемаль-Бабая в XVII веке. Сегодня она считается заповедной зоной и запрещена для посещения, но путники, которым удалось туда пробраться, говорят, что чувствуют духовное облегчение.

«Дельфины не развлекали туристов, а минировали дно»

Еще одно известное место в Крыму — Балаклава. В советские годы это был закрытый cектор внутри закрытого города. То есть не каждый советский гражданин мог попасть в Севастополь, и не каждый севастополец мог попасть в Балаклаву — те, кто жил на южной стороне бухты, не знали о том, что происходит на северной.

Я долгое время думал, что это все конспирологические теории, но несколько лет назад у меня был экскурсант, который служил в Балаклаве в 80-е, и очень впечатлился, увидев, как преобразились места, которые когда-то были сверхсекретными.

Бухта Балаклавская напоминает норвежский фьорд, разница только в том, что она тектонического происхождения — очень узкая и глубокая, и там можно развернуть подводную лодку, не поднимая ее на поверхность. В 50-е годы в горе Таврос вырубили секретный объект (сейчас там находится Балаклавский подземный музейный комплекс — прим. «Ленты.ру»), куда могли заходить одновременно до семи лодок для укрытия и ремонта.

Depositphotos

До этого в Балаклаве по приказу Феликса Дзержинского была создана экспедиция подводных работ особого назначения (ЭПРОН), задача которой была в том, чтобы поднимать ценные грузы со дна Черного моря. В этом участвовали не только водолазы, но и дрессированные животные.

В городе находился особый дельфинарий, где дельфины не развлекали туристов, подбрасывая мячики, а минировали дно, находили подводные предметы или при помощи штык-ножа убивали аквалангистов-диверсантов — вносили свою лепту в защиту государства

По некоторым данным, ЭПРОН был создан в том числе и потому, что советские власти мечтали поднять денежный груз, который якобы находился на борту корабля «Принц», выполнявшего рейс из Лондона в Балаклаву во время Крымской войны. В те времена бухта была занята англичанами, пытавшимися сломить сопротивление Севастополя в рамках его первой героической обороны. И пароход шел туда, доверху наполненный жалованьем солдатам, отдувавшимся за империалистические интересы Англии и Франции, но попал в шторм и затонул.

По одной из версий, золото почти сразу нашли англичане, по другой — капитан корабля, имея дурное предчувствие, сгрузил его в предыдущем порту, в Стамбуле, и пришел в Балаклаву пустым, по третьей — оно до сих пор спрятано где-то на дне бухты

Сейчас бухта является одним из самых популярных туристических мест в Крыму. В Балаклаве сохранилась древняя итальянская крепость, построенная в XIV-XV веках, — она находится на вершине обрывистой скалы, и оттуда открывается прекрасная панорама города.

«Золота мы не нашли, но факт прикосновения к легенде впечатлил»

В Белогорском районе Крыма есть скала, которая носит название Ак-Кая (переводится с крымско-татарского языка как «белая скала»), где находится одна из крупнейших в России по плотности стоянок древнего человека — более 20 на квадратный километр — настоящий мегаполис каменного века! В 1960-е годы, благодаря находкам в этих местах, академик Колосов выделил аккайскую культуру древнего человека.

В одном из обрывов скалы просматривается пещера, однако доступ в нее возможен только со снаряжением. Она носит название Алтын-Тешик, что в переводе на русский означает «нора золота», и с ней связано огромное количество народных поверий по поводу якобы спрятанного там золота. Мне удалось побывать в этой пещере, золота мы там, естественно, не нашли, но сам факт прикосновения к легенде сильно впечатлил.

На вершине горы находится гряда Беш-Оба («пять вершин») из нескольких царских скифских курганов, некоторые из них до сих пор не раскопаны. Удивительный факт: мы живем в XXI веке, но до сих пор остаются места, о существовании которых достоверно известно, но человек там еще не бывал

Сама вершина интересна необычной конфигурацией склонов: южные вертикальные обрывы достигают высоты примерно в 30-35 этажей, а северный настолько пологий, что на него можно легко заехать на автомобиле, чем, к сожалению, пользуются многие, и по выходным на вершине горы скапливается больше машин, чем у меня во дворе.

Белая скала фигурирует в разных советских фильмах, таких, как «Человек с бульвара капуцинов», «Всадник без головы» и «Мираж». Из современных картин на этой скале частично снимали «Код апокалипсиса».

«К людям приплывают дельфины и плещутся у берега»

Филипп Бовва, экскурсовод, блогер

Я работаю экскурсоводом уже 16 лет, и могу сказать, что люди обычно делятся на тех, кому интересны исторические достопримечательности, архитектура и живопись, и тех, кто приехал за красивыми видами. Так вот я делаю упор именно на природу Крыма от Керчи до Тарханкута: показываю туристам места, где они забывают о своих проблемах, расслабляются и ловят ощущение «здесь и сейчас».

Такие места обязательны к посещению каждому. Только побывав там, можно действительно сказать: «Я увидел и прочувствовал Крым». Но прежде, чем назвать их, дам несколько советов.

Во-первых, путешествуйте утром — в это время всегда меньше людей, кроме того, вы сможете встретить рассвет, а это потрясающее зрелище. Во-вторых, помните о том, что все красивые места обычно труднодоступны — чем круче локация, тем дольше до нее идти. Приехав на розовое озеро или маковое поле, пройдите пару километров вперед, там будет гораздо свободнее, потому что людям обычно лень двигаться, и они толпятся в одном месте

И, наконец, приезжайте на автомобиле или возьмите его в аренду, потому что передвигаться на общественном транспорте в Крыму неудобно, а вам предстоит увидеть множество достопримечательностей. Тем более после присоединения полуострова к России в нем начали делать дороги, и ко многим объектам уже ведет хороший асфальт.

Керченский полуостров, с которого начинается Крым (если заезжать с материка), известен своими Генеральскими пляжами. Это 18 километров фантастически красивого побережья Азовского моря между селами Золотое и Курортное. До того как построили мост и туда хлынули туристы из Краснодарского края и Ростовской области, это были довольно дикие места — там водятся змеи и встречаются ядовитые пауки каракурты.

Depositphotos

Главная особенность этого места — в скалистом побережье с сотней маленьких бухт, в том числе с ракушечными пляжами — их много фотографируют в Instagram.

Неподалеку оттуда находится самое красивое в Крыму соленое розовое озеро — Кояшское (у нас их пять, и я бы выбрал именно это).

Там возникает ощущение, что ты на другой планете: сначала двигаешься по степи, и ничто не предвещает чего-то невероятного, а затем поднимаешься на пригорок — и видишь огромный водоем нежно-розового цвета, а за ним — бескрайнюю морскую гладь

Важно сказать, что озеро розовое не круглый год, оно меняет цвет в зависимости от погодных условий. То есть, если долго будет жара, оно станет красным, а пойдут дожди — цвет потухнет. Приезжать туда лучше с середины июля до середины августа, потому что к концу лета оно часто пересыхает.

Рядом с этим озером находится лучший, на мой взгляд, пляж на Черноморском побережье России — Опук. По крайней мере, так говорят наши туристы, объездившие разные курорты юга страны.

Пляж примечателен тем, что там мелкая тертая ракушка — словно глянцевый кунжут под ногами, чистейшая вода, и в море сразу начинается приличная глубина. Кроме того, место достаточно дикое, поэтому туда часто приплывают дельфины и плещутся прямо у берега.

Проезжая между Феодосией и Коктебелем, стоит посетить ландшафтный парк Тихая Бухта. Там находится Хамелеон — высокий глиняный мыс, уходящий в море и меняющий цвет, и широкие благоустроенные пляжи для спокойного отдыха.

Далее могу отметить поселок Новый Свет под Судаком и Тропу Голицына — трехкилометровый пеший маршрут вокруг горы вдоль трех живописных бухт. Также неподалеку от Судака находится мыс Меганом со скалистыми берегами и диким пустынным ландшафтом.

На юго-западе Крыма можно посетить средневековые пещерные города — к примеру, Мангуп-Кале и Эски-Кермен, а на юге полуострова — оборудованные пещеры на плато Чатыр-Даг. Они входят в 20-ку красивейших оборудованных пещер мира — то есть тех, в которые можно спуститься без туристического снаряжения.

В Севастопольском районе находится бухта Балаклава и Херсонес Таврический — полис, построенный древними греками на побережье полуострова.

Сейчас это музей под открытым небом на берегу Черного моря, и там находится Владимирский собор, установленный в том месте, где, предположительно, был крещен киевский князь Владимир Святославович

Также можно выделить самую необычную в Крыму гору Демерджи в Долине привидений в Алуште. К ее вершине ведет безумно красивая тропа, ничего подобного в Крыму вы не увидите.

«Проведите день на пляже, иначе у вас случится перегруз»

Крымские достопримечательности нельзя разделить на категории «первое место», «второе» и так далее — они все абсолютно разные, и каждому по душе придется что-то свое. У меня были случаи, когда люди плакали от красоты пейзажей и говорили, что они сопоставимы с европейскими.

Как-то приехала компания девушек — две подруги уговорили третью провести отпуск в Крыму, а она обычно летала в Грецию и думала, что у нас здесь Совок и вообще не очень. Я четыре дня катал их по полуострову, и в последний, сидя у костра после заката на Генеральских пляжах с бокалом шампанского, она всплакнула и сказала: «Филипп, я не ожидала, что здесь будет такая красота»

Каждый человек в Крыму находит что-то особенное для себя. Я могу выделить лишь несколько мест, где нравится бывать мне самому.

Depositphotos

Например, вершина горы Ай-Петри, откуда открывается одна из красивейших крымских панорам с крутыми склонами гор и огромным куском черноморского побережья. Это очень популярное место, днем там всегда много туристов, но если вы окажетесь на вершине на восходе Солнца, это будет одним из красивейших моментов в вашей жизни.

Для этого можно остановиться в поселке Охотничье, который находится по соседству с вершиной горы, или приехать на гору с палаткой и спальником.

Ночевать на плато лучше в августе, в период Персеид, потому что звездопад на вершине горы — невероятное зрелище, которое хоть раз в жизни должен увидеть каждый и навсегда влюбиться в Крым

На северных склонах Ай-Петри находится большой каньон. Это самый глубокий каньон Крыма — 320 метров от дна до верхних скал, огромный тоннель в горах, трещина между скалами. Летом там всегда прохладно, и можно искупаться в горной речке.

Тихую бухту, которую я тоже отношу к особенным местам, часто сравнивают с Исландией. Там очень необычный ландшафт — не высокие горы, а плавные замшевые холмы, которые выглядят, как гладкие спины оленей. Трудно передать состояние, которое ловишь в этом месте: может быть, как в фильмах о Диком Западе, потому что ты далеко от цивилизации, от крупных построек и домов. Если человеку хочется покоя, достаточно пару дней провести в Тихой бухте, и все будет хорошо.

Розовые озера в Крыму, которые тоже вызывают большой интерес у туристов, похожи на озера в Австралии и Латинской Америке. Однажды туристы, побывавшие в Боливии, заявили мне, что виды совершенно одинаковые, разве что к нам пока не завезли фламинго и не хватает инфраструктуры. Надеюсь, она вскоре появится, поскольку эти места становятся все более популярными у туристов.

Главная ошибка приезжающих в Крым — просидеть весь отпуск в одном месте. Лучше объехать несколько городов, потому что полуостров очень контрастный, и на маленькой площади сконцентрировано множество совершенно разных мест

Я бы посоветовал отводить на каждый район два-три дня, из них два путешествовать, а третий просто проводить на пляже, иначе у вас просто случится эмоциональный перегруз. У нас такое возможно.

«Некоторые места в Крыму можно увидеть только с моря»

Алексей, капитан яхты

В Крыму есть места, которые можно оценить только с моря. Всего их четыре, и первым я бы назвал Коктебель с потухшим вулканом Карадаг и Золотыми Воротами. Карадаг переводится с татарского как «черная гора»: это огромные, остановившиеся во времени рельсы магмы, зависшие над морем. Лучше плыть туда в дождь, тогда можно увидеть, как с вулкана в море спускаются сотни небольших водопадов, это невероятно красиво.

Далее по маршруту можно попасть в знаменитые Золотые Ворота. Это отдельная скала в море, внутри которой находится арка, в которую люди заходят на корабле и загадывают желания.

Depositphotos

Второе место — пляжи в поселке Новый Свет. Туда обычно ходят небольшие катера и отправляют туристов в Царскую или Разбойничью бухты. Это короткий морской маршрут, приводящий на пляжи с чистейшей водой, на которые трудно попасть пешком — нужно идти полтора часа по тропе Голицына.

В бухтах неплохо оставаться на ночь на яхте или на пляже с палатками и спальниками. Они закрыты высокими скалами, и туда не попадает свет от населенных пунктов, потому отлично видно звездное небо. Особенно хорошо приезжать туда во время августовских звездопадов

Третья точка отправления — Балаклава. Если сравнивать Крым с Европой, то она — словно Греция или Черногория, вплоть до живописных видов и скал. А еще вокруг бухты множество уникальных мест, к примеру, если взять лодку, яхту или катер хотя бы на день, можно попасть на пляж Баунти с бирюзовой водой (его еще называют Карибским), к гроту Дианы или мысу Фиолент. Все эти достопримечательности можно посмотреть за один раз, направившись на северо-запад.

Если же плыть из бухты на юг, можно попасть на дикие пляжи Золотой, Серебряный и Инжир, и насладиться невероятными видами на мыс Айя. В этом же направлении будет пляж Затерянный мир, куда просто нереально спуститься со скал, обрывающихся в море. Там можно увидеть нетронутую крымскую природу и диких животных — лис и сов.

«Пробирает гордость»

Для меня вино — это в первую очередь политический продукт. Почему? Ну вот представьте, что приходит уставший человек с работы, весь день он трудился не покладая рук, принимал тяжелые решения, и ему просто хочется расслабиться. Для этого он достает бутылку хорошего красного вина, делает глоток и начинает экстраполировать свои эмоции на целую страну. Так становится хорошей вся Франция, вся Италия, вся Испания или Португалия.

Что же касается России, безусловно, нам тоже есть чем похвастаться — мощной армией, выдающимися научными исследованиями, непобедимыми спортсменами, но все это элементы силы. А как насчет элементов удовольствия? Ведь и их тоже нужно развивать. И Крым для этого идеальное место!

Во-первых, он очень богат на истории и природные места. Здесь есть море, сосны, можжевельник, талассотерапия, горный воздух и хорошая разнообразная еда на любой вкус благодаря сочетанию культур разных народов — генуэзцев, тюрков, немцев, болгар, татар, русских, украинцев.

Именно поэтому Крым так многолик и непредсказуем. Например, знаете ли вы, что он является корневым регионом виноделия в мире и крымские вина очень ценятся на международном рынке? Все потому, что сейчас тренд на производство напитка из автохтонных сортов винограда, а наш полуостров обладает собственными уникальными сортами, которых нет больше нигде на планете. И на территории полуострова таких сортов винограда свыше ста.

Так, например, здесь был обнаружен виноград Херсонесский, названный в честь одноименного древнего города, который располагался в этом регионе. Жители Херсонеса в силу географических особенностей местности занимались в основном ловлей рыбы, а также выращивали виноград и делали из него алкогольный напиток. Известно, что именно там князь Владимир осуществил первое крещение со своей свитой и причащался вином

Поэтому, произведя первую партию вин из Херсонесского сорта, мы так и написали на бутылке: «Церковное вино с места крещения княза Владимира». Чем это хуже французских легенд и сказок о прекрасных влюбленных князьях, создававших вина в честь милых дам? Это пускай и второстепенный, однако тоже крайне важный фактор — уметь упаковать хорошую историю и продать ее.

Помимо исторических фактов, Крым может похвастаться и климатическими условиями. Ведь здесь сплелись все аспекты, необходимые для создания выдающегося напитка. В целом виноград не знает ни стран, ни городов. Важнее всего для него — параллель. Наш регион расположен на 44-й параллели (на одном уровне с Бордо), что считается идеальным для виноделия. Здесь есть солнце, тепло, влага, близость к хорошим объемам воды, почвы всех видов и 20 климатов, что позволяет виноделам играть с винами, менять высоту над уровнем моря в зависимости от потребностей.

Поэтому я считаю, что Крым выбран богом для произрастания винограда. Сама природа, эволюция определила этот вид растений для этой конкретной территории

А если кому-то нужна экспертная оценка, рейтинги, то и это не проблема. Недавно известный итальянский критик Лука Мурони, который входит в тройку лучших, захотел продегустировать наше вино. Ежегодно он составляет свой собственный крупный гид по винам и впервые решил обратить свое внимание на российские, за что я ему очень благодарен. Несмотря на всю ситуацию с Крымом и его репутацию в информационном пространстве, Мурони добавил наши вина в рейтинг наряду с французскими и итальянскими. Более того, дал им очень высокую оценку.

Да и с кухней в Крыму все в порядке, у нас сейчас эта сфера очень развивается. Кроме того, я думаю, когда люди выбирают, куда отправиться в путешествие, для них очень большую роль играет и качество питания. Вот представьте, если убрать из Таиланда морепродукты, из Италии пиццу и спагетти, разве будет там столько туристов? Сомневаюсь. А у нас тут можно попробовать все — шашлыки, чебуреки, рыбу, фьюжен-кухню…

Пускай Черное море не сильно богато разными морепродуктами, но вчера, например, мне на уху местные рыбаки выловили восемь видов рыбы. В нашем родном море! Когда-то за деликатесами мы ездили во Францию, а сейчас зачем нам куда-то ехать? У нас и диких устриц, и искусственно выращенных полно! Не хуже, чем в Европе.

Так что в Крым ехать обязательно нужно. Хотя бы потому, что отдых на полуострове — это отдых именно на родине, и когда видишь все красоты этой земли своими глазами — пробирает гордость.