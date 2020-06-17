Россиянам на курортах потребуются три справки 

По её словам, рассчитывать на авось не надо, поскольку туриста не только не заселят в санаторий, но и могут развернуть ещё в аэропорту, если он не имеет на руках даже одной из трёх справок, сообщает «Российская газета».

Это так называемая курсовка (курортная карта) с выпиской из истории болезни и направлением врача. Вторая справка — об отсутствии коронавируса, которую надо получить за 72 часа до выезда к месту отдыха. И третья справка — об санэпидокружении,

— пояснила Ломидзе.

Она добавила, что в ближайшее время родители вряд ли смогут отправить куда-то отдохнуть ребёнка. Пока летний детский отдых возможен только со взрослыми.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в настоящее время ажиотажного спроса на отдых в России не наблюдается. При этом рост цен связан с финансовыми возможностями туристов, поэтому резкие скачки в стоимости могут быть только в рыночных пределах. В том числе спрос сдерживает необходимость получать дополнительные дорогостоящие справки даже в те санатории, что уже открылись, в то время как большинство отелей и санаториев всё еще недоступны для бронирования.