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Названы способы уберечь себя от неприятностей в путешествии 

Елизавета Назарова 1 час назад
Названы способы не нервничать в путешествиях
Фото: globallookpress.com
Туристы из разных стран мира рассказали, как не бояться путешествий. Своими способами они поделились на Reddit.
Один из пользователей с ником MouSieeeee написал пост, в котором раскрыл свою боязнь путешествий. Он отметил, что больше всего переживает, что потеряет деньги и телефон или заблудится в незнакомой стране.
"Я хочу увидеть мир, пока молод, и у меня есть время, но переживаю из-за некоторых вещей. (…) Что произойдет, если я потеряю все свои деньги и телефон и не смогу ни с кем связаться? Или если я заблужусь и не буду знать, как вернуться в отель или хостел?"
В комментариях другие пользователи призвали подумать о миллионах туристов, которые ежегодно отдыхают в других странах и городах. При этом они отметили, что не стоит доставать крупные суммы и дорогие гаджеты в людных местах, а также посоветовали не ходить с незнакомцами в безлюдные места.
"Не напивайтесь в городе, которого не знаете, и загрузите офлайн-версии карт местности, чтобы не заблудиться. Будьте разумны"
Комментаторы посоветовали иметь с собой электронный скан паспорта, записать важные контакты и не брать с собой много наличных денег. По мнению некоторых, нужно тщательно планировать свой маршрут, в таком случае, человек чувствует себя безопаснее.
Другие пользователи предложили выбрать хороший отель и удостовериться, что в нем есть сейф, куда можно сложить технику и крупные суммы.
Один их комментаторов предложил для начала выбрать более безопасные страны для путешественников, например, Японию, а уже после расширять свой список маршрутов.
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Комментарии 2
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