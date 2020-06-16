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Стюардесса рассказала об опасном напитке, подаваемым на борту 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Стюардесса рассказала об опасном напитке на борту
Фото: depositphotos.com
Стюардесса одной из авиакомпаний рассказала о самом опасном напитке, который подают людям на борту. Об этом сообщает Daily Express.
Девушка отметила, что одним из самых опасных напитков является морс. Она пояснила, что этот напиток напиток разливают из пакетов, на борту он никогда не бывает свежевыжатым. В таком случае, в клюквенном соке повышается содержание сахара. В 300 миллилитрах морса содержится дневная норма сахара для человека.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в Кремле рассказали россиянам о направлениях для внутренних путешествий, куда можно отправиться во время летнего отпуска.
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