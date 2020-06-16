Стюардесса рассказала об опасном напитке на борту

Стюардесса одной из авиакомпаний рассказала о самом опасном напитке, который подают людям на борту. Об этом сообщает Daily Express.

Девушка отметила, что одним из самых опасных напитков является морс. Она пояснила, что этот напиток напиток разливают из пакетов, на борту он никогда не бывает свежевыжатым. В таком случае, в клюквенном соке повышается содержание сахара. В 300 миллилитрах морса содержится дневная норма сахара для человека.