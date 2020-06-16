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Стюардесса раскрыла опасность подаваемого на борту самолета напитка 

Lenta.ru 3 часа назад
Стюардесса раскрыла опасность напитка в самолете
Фото: Depositphotos
Анонимная стюардесса раскрыла опасность одного из напитков, подаваемых пассажирам на борту самолета. Ее слова приводит издание Daily Express.
Так, по заверениям девушки, путешественникам не стоит заказывать клюквенный сок, поскольку в нем содержится слишком много сахара. Она отметила, что морс в самолетах почти никогда не бывает свежевыжатым, так как сохранять его свежим невозможно, и стюардессы подают туристам соки из пакетов.
Уточняется, что содержание сахара даже в 300 миллилитрах клюквенного напитка превышает допустимую для человека суточную норму.
В мае другая неизвестная стюардесса раскрыла опасность употребления кофе и других напитков на борту самолета. По словам бортпроводницы, члены экипажа используют для приготовления большинства из них водопроводную воду. Также неизвестно, насколько часто подвергаются очистке резервуары для транспортировки и кипячения.
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