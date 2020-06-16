В Кремле рассказали, куда ехать россиянам летом 

Российским туристам посоветовали места для внутренних путешествий. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на представителя главы государства по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов.

По словам чиновника, по всей России есть много интересных мест для туризма. Он назвал несколько локаций, которые подойдут для путешественников на любой вкус.

"Калининград, Балтийское побережье, Куршская коса, Карелия, Кижи, Валаам, район Сортавала — красотища. Приморье, Дальний Восток — тут вообще говорить нечего, одна Камчатка чего стоит", — отметил Иванов.