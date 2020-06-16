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В Амстердаме хотят ввести лимит на туристов 

Елизавета Назарова 48 минут назад
В Амстердаме хотят ввести лимит на туристов
Фото: depositphotos.com
Жители Амстердама подписывают петицию, призывающую ограничить посещение города туристами. Об этом сообщает DutchNews.nl.
Петиция собрала уже 18 тысяч подписей. Для проведения референдума городским советом необходимо 27 тысяч подписей.
Жители города предлагают ввести лимит на проживание в столице Нидерландов туристов, а также просят запретить строить новые гостиницы и ограничить сдачу квартир для путешественников. Кроме того, в петиции упомянуто повышение туристического налога.
Если петиция соберет достаточно подписей, а после нее будет проведен референдум, где жители города проголосуют "за" новые правила, то ограничения могут вступить в скором времени.
Ранее "Рамблер" сообщал, что тонувший в Черном море турист попал на видео.
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