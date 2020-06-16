В Амстердаме хотят ввести лимит на число туристов

Петиция, призывающая городской совет Амстердама ограничить число туристов, прибывающих в город, была подписана более 18 тысяч раз, сообщает DutchNews.nl.
В ней предлагается ввести лимит на проживание туристов на ближайшие пять лет, запрет на открытие новых гостиниц и на аренду жилья для отдыха. А также — повысить туристические налоги.
Если петиция соберет 27 тысяч подписей, этого будет достаточно, чтобы заставить городской совет провести референдум по данному вопросу.
Между тем, путешественники медленно возвращаются в Нидерланды, и правительство заявило, что ждут гостей из большинства европейских стран, за исключением Великобритании и Швеции. Однако иностранцам необходимо заранее забронировать жилье и соблюдать местные правила социального дистанцирования. Гости из-за пределов ЕС пока не могут посещать Нидерланды.