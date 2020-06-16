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Готова ли Россия к приему туристов при пандемии 

Lenta.ru и ещё 2 3 часа назад
Готова ли Россия к приему туристов при пандемии
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»
Большинство регионов России готовы к приему отечественных туристов в условиях пандемии коронавируса. Такую оценку в беседе с агентством «Москва» дал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
«Уже более половины наших регионов готовы принимать туристов, и не только санатории, но и иные средства размещения»,
— пояснил представитель организации.
Барзыкин также уточнил, что в зависимости от эпидемиологической обстановки в той или иной части страны введены различные ограничения, однако прогнозируется, что с 1 июля для внутренних путешествий будут доступны 70 процентов российских регионов.
9 июня сообщалось, что каждый четвертый россиянин после снятия ограничений из-за коронавируса планирует отправиться в отпуск на отечественные курорты. Самым популярным направлением внутреннего туризма оказался Крым, некоторые собираются провести отпуск в Краснодарском крае, а также в природных зонах Сибири — на Алтае и Байкале.
«Безопасный и контролируемый» запуск внутреннего туризма в России состоялся в начале июня. На первом этапе открываются санатории с медицинской лицензией. Также власти разрабатывают правила для дальнейшего открытия отелей, пляжей, курортов, круизов и других составляющих туристической отрасли. Полноценно туристический сезон откроется в России с 1 июля.
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Новости путешествий , Юрий Барзыкин , Российский союз туриндустрии , АГН "Москва"
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