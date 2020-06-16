Готова ли Россия к приему туристов при пандемии 

«Уже более половины наших регионов готовы принимать туристов, и не только санатории, но и иные средства размещения»,

— пояснил представитель организации.

Барзыкин также уточнил, что в зависимости от эпидемиологической обстановки в той или иной части страны введены различные ограничения, однако прогнозируется, что с 1 июля для внутренних путешествий будут доступны 70 процентов российских регионов.

9 июня сообщалось, что каждый четвертый россиянин после снятия ограничений из-за коронавируса планирует отправиться в отпуск на отечественные курорты. Самым популярным направлением внутреннего туризма оказался Крым, некоторые собираются провести отпуск в Краснодарском крае, а также в природных зонах Сибири — на Алтае и Байкале.

«Безопасный и контролируемый» запуск внутреннего туризма в России состоялся в начале июня. На первом этапе открываются санатории с медицинской лицензией. Также власти разрабатывают правила для дальнейшего открытия отелей, пляжей, курортов, круизов и других составляющих туристической отрасли. Полноценно туристический сезон откроется в России с 1 июля.