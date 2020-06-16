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Спасение тонувшего в Черном море туриста сняли на видео 

Lenta.ru 3 часа назад
В Сочи спасатели вытащили на берег туриста, тонувшего в Черном море. Произошедшее попало на видео, ролик во вторник, 16 июня, опубликовал портал «Живая Кубань».
На кадрах видно, как несколько спасателей помогают мужчине, которому стало плохо во время купания. Как позже рассказал отдыхающий, в море у него свело ноги судорогой, и он нахлебался воды. Турист не мог позвать на помощь, но ему повезло, что один из матросов заметил признаки поведения утопающего и вместе с коллегами бросился в воду.
Как отмечается, инцидент произошел на пляже «Жемчужина» в Центральном районе Сочи. Пострадавшего передали медикам для дальнейшего оказания помощи.
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