Авиапассажир применил маску не по назначению

Неизвестный пассажир самолета во время пандемии коронавируса применил защитную медицинскую маску не по назначению и возмутил попутчика. Соответствующий пост появился в Instagram-аккаунте @passengershaming, его авторы высмеивают странные выходки туристов.

На размещенном в сети кадре запечатлен, предположительно, спящий мужчина, который надел средство индивидуальной защиты на глаза и использовал его как маску для сна вместо того, чтобы закрыть им область рта и носа. «Дружище…» — прокомментировал ситуацию автор снимка.

@passengershaming

Ранее необычной защитной маской во время вспышки заболевания отличился другой неизвестный путешественник — вместо респиратора или медицинской маски он надел на лицо женское нижнее белье.