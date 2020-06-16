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Авиапассажир применил защитную маску не по назначению и возмутил попутчика 

Lenta.ru 1 час назад
Авиапассажир применил маску не по назначению
Фото: Depositphotos
Неизвестный пассажир самолета во время пандемии коронавируса применил защитную медицинскую маску не по назначению и возмутил попутчика. Соответствующий пост появился в Instagram-аккаунте @passengershaming, его авторы высмеивают странные выходки туристов.
На размещенном в сети кадре запечатлен, предположительно, спящий мужчина, который надел средство индивидуальной защиты на глаза и использовал его как маску для сна вместо того, чтобы закрыть им область рта и носа. «Дружище…» — прокомментировал ситуацию автор снимка.
@passengershaming
Ранее необычной защитной маской во время вспышки заболевания отличился другой неизвестный путешественник — вместо респиратора или медицинской маски он надел на лицо женское нижнее белье.
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