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Отдых в Крыму оказался слишком дорогим для россиян 

Lenta.ru и ещё 2 2 часа назад
Отдых в Крыму оказался слишком дорогим для россиян
Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»
Отдых в Крыму оказался слишком дорогим для российских туристов — несмотря на рост интереса к курортам полуострова готовность к покупке туров близка к нулю. Об этом в беседе с TourDom.ru сообщила представительница TBS Group Мария Лещева.
По ее словам, количество запросов по отдыху Крыму выросло примерно вдвое: путешественники прицениваются, уточняют условия заселения в отели и санатории и информацию об открытии пляжей. При этом число проданных путевок крайне низко — предпочтение россияне отдают курортам Краснодарского края, на их долю приходится 76 процентов реализованных туров.
Как пояснила эксперт Екатерина Бежанова, отдыхающих, «чьи кошельки "похудели" за период карантина», может отпугивать стоимость проживания в некоторых отелях.
Известно, что величина среднего чека варьируется от 37 тысяч до 60 тысяч рублей, однако есть заявки и на 100-150 тысяч рублей — в зависимости от объема включенных услуг и уровня объекта размещения.
«Поэтому чаще всего это пустые запросы — узнать цены и поехать на дачу»,
— заключила собеседница портала.
Крымские объекты размещения с 15 июня начали прием местных туристов после ослабления ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. Так, для крымчан открылись санатории, отели, гостиницы и пансионаты, а через две недели, с 1 июля, комплексы начнут принимать отдыхающих из всех российских регионов.
Также на полуострове возобновляют работу музеи, ледовые площадки, открытые бассейны, залы для бокса, поля для гольфа, кафе и рестораны. Кроме того, разрешены занятия в тренажерных залах, катание на аттракционах на открытом воздухе, открыты площадки для пикников, солярии. Предполагается, что к июлю будут готовы к работе и местные зоны для купания.
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