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Кто и куда улетает на самолетах из РФ, если «границы закрыты» 

Диана Товсепова 3 часа назад
Закрыты ли границы: кто и куда сейчас улетает из РФ
Фото: depositphotos.com
С путешествиями в этом году все слишком сложно, чтобы планировать их заранее. Все сидят в своих городах и очень ждут, когда границы откроются. Да только вот из московских аэропортов ежедневно вылетают самолеты. "Рамблер" разбирался, куда они летят и закрыты ли границы на самом деле?
Сообщения о том, что все новые и новые страны открывают свои границы для туристов, появляются почти каждый день. То есть россияне смогут въезжать на территорию некоторых стран ЕС уже совсем скоро, но выпускает ли их Россия? В туристических целях пока нет.
Однако авиарейсы из РФ все же есть. В частности, из страны вылетают те, у кого есть вид на жительство или гражданство других стран, дипломаты, особые специалисты, работающие в стратегических сферах, жители Калининградской области, а также те, кто направляется на похороны близкого родственника.
А вот в США можно улететь, если гражданин РФ проживает в США на законных основаниях или имеет близких родственников граждан США.
Интересно, что в апреле немало россиян покинуло страну. Так например, в Южной Корее побывали 1223 россиянина, в Турции 922, в Болгарии — 635. Цели этих поездок не уточнялись.
При этом на днях премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о том, что теперь Россию смогут покидать граждане, отправляющиеся за рубеж в целях уходя за родственниками, по учебе или по работе.
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Новости путешествий , Михаил Мишустин , ЕС
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