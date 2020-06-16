Закрыты ли границы: кто и куда сейчас улетает из РФ

С путешествиями в этом году все слишком сложно, чтобы планировать их заранее. Все сидят в своих городах и очень ждут, когда границы откроются. Да только вот из московских аэропортов ежедневно вылетают самолеты. "Рамблер" разбирался, куда они летят и закрыты ли границы на самом деле?

Сообщения о том, что все новые и новые страны открывают свои границы для туристов, появляются почти каждый день. То есть россияне смогут въезжать на территорию некоторых стран ЕС уже совсем скоро, но выпускает ли их Россия? В туристических целях пока нет.

Однако авиарейсы из РФ все же есть. В частности, из страны вылетают те, у кого есть вид на жительство или гражданство других стран, дипломаты, особые специалисты, работающие в стратегических сферах, жители Калининградской области, а также те, кто направляется на похороны близкого родственника.

А вот в США можно улететь, если гражданин РФ проживает в США на законных основаниях или имеет близких родственников граждан США.

Интересно, что в апреле немало россиян покинуло страну. Так например, в Южной Корее побывали 1223 россиянина, в Турции 922, в Болгарии — 635. Цели этих поездок не уточнялись.