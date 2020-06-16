Названо лучшее место в самолете для нервных пассажиров

Член экипажа рассказал, какое место в самолете лучше выбирать нервным пассажирам, чтобы не бояться турбулентности. Его слова приводит Daily Express.

Так, по заверениям бывшего бортпроводника EasyJet по имени Мэтт, меньше всего турбулентность ощущается в передней части самолета.

«Если же вам нравится чувствовать трясучку, то садитесь в хвостовую часть», — добавил он.

Кроме того, бортпроводник считает, что место у иллюминатора также помогает расслабиться беспокойным туристам, поскольку их умиротворяет вид из окна.

Вдобавок, отметил Мэтт, нервные путешественники могут расположиться в креслах на уровне крыла самолета, так как в этой части лайнера турбулентность также чувствуется меньше.